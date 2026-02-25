Clásico Mundial de Béisbol 2026 | Conoce a los 11 peloteros nuevos a seguir en esta justa de la pelota profesional

Panamá/El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) se ha consolidado como el escenario predilecto para descubrir a las grandes estrellas internacionales que no militan en las Grandes Ligas, así como a los prospectos más prometedores de las organizaciones de MLB.

En la edición de 2026, la implementación de la tecnología Statcast permitirá a los aficionados analizar con precisión datos como la velocidad de salida, la distancia de los jonrones y el movimiento de los lanzamientos de estos nuevos talentos.

A continuación, presentamos a los 11 jugadores que prometen acaparar los reflectores en el torneo:

Teruaki Sato (Japón): El toletero zurdo de los Hanshin Tigers llega como una estrella emergente tras conectar 40 jonrones y ser el Jugador Más Valioso de su liga en la NPB. Atsuki Taneichi (Japón): Este lanzador derecho destaca por un repertorio que incluye un splitter y un slider devastadores, acumulando tres temporadas consecutivas con más de 150 ponches. Do Yeong Kim (Corea): Con solo 22 años, es considerado el mejor bateador en la lista de prospectos internacionales; en 2024 logró una impresionante marca de 38 jonrones y 40 bases robadas. Hyun Min Ahn (Corea): Apodado "Muscle Man" por su físico similar al de Mike Trout, este joven de 21 años registró un OPS de 1.018 con los KT Wiz en la liga coreana. Jo-Hsi Hsu (China Taipéi): Recientemente firmado por los Fukuoka SoftBank Hawks, este lanzador posee una recta de más de 90 millas y un control preciso en su slider. Travis Bazzana (Australia): La primera selección general del Draft de 2024 tendrá su prueba de fuego internacional tras llegar a Triple A en su primera temporada profesional. Druw Jones (Países Bajos): El prospecto de los D-backs e hijo del legendario Andruw Jones, busca que este torneo sea el punto de partida definitivo para su carrera en el béisbol organizado. Joseph Contreras (Brasil): Con apenas 17 años y aún en la secundaria, el hijo del exlanzador José Contreras enfrentará el reto de lanzar contra los mejores bateadores del mundo. Elmer Rodríguez (Puerto Rico): Prospecto número 82 de las Mayores, este derecho de los Yankees destaca por una recta de 96 mph y haber liderado las Ligas Menores con 176 ponches en 2025. Andrew Fischer (Italia): Seleccionado en la primera ronda por los Cerveceros, es un bateador zurdo con un poder nato que Italia espera aprovechar en la alineación. Alexei Ramírez (Cuba): Aunque no es un novato, su regreso a los 44 años tras una década de retiro de las Grandes Ligas genera gran expectación por ver qué números puede lograr un veterano de su calibre en la era moderna.

Con infromación de MLB.