EN VIVO Clásico Mundial de Béisbol 2026| Venezuela vs Estados Unidos: final del torneo

Estados Unidos/El IoanDepot Park de Miami es el escenario del encuentro que le pondrá fin al Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre los equipos de Venezuela y Estados Unidos.

En la parte baja del cuarto episodio, el marcador favorece a Venezuela 1-0.

Momentos clave

3ra. Alta

2-1 (2 Outs)

Maikel García out con elevado de sacrificio a jardinero central Byron Buxton. Salvador Pérez anota Ronald Acuña Jr. a 3ra.

Venezuela 1-0 Estados Unidos

Las alineaciones de ambos equipos son las siguientes:

Previa

Venezuela se mide el martes a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, misma selección que los eliminó con una remontada en el octavo inning del juego de cuartos de final de la edición pasada, con un grand slam de Trea Turner que aún persigue a los fans venezolanos.

Pero en el deporte, las segundas oportunidades suelen aparecer. Y para Venezuela, ese chance llega el martes.

“… ah, qué irónica es la vida”, dijo Ronald Acuña Jr. luego de eliminar a Italia en las semifinales.

Acuña, claro, fue parte de esa escuadra del 2023.

El patrullero estrella de los Bravos se fue de 3-1 en ese encuentro que tenía a Venezuela ganando 7-5 hasta esa fatídica octava entrada. Ante José Quijada, Tim Anderson negoció boleto, Pete Alonso le siguió con sencillo y J.T. Realmuto recibió pelotazo. Con bases llenas y ningún out, Trea Turner volteó el juego con un grand slam ante Silvino Bracho, quien había relevado a Quijada.

"El béisbol te da este tipo de oportunidades", continuó Acuña. "Estoy muy feliz de jugar contra Estados Unidos nuevamente. Todos ellos son superestrellas, pero nosotros también tenemos un gran equipo. Vamos a hacer nuestro juego. Veamos qué pasa mañana”.

Tercera final consecutiva

Aunque la Selección de los Estados Unidos ha clasificado para su tercera final en forma consecutiva en el Clásico Mundial de Béisbol -- que disputará este lunes contra Venezuela -- el equipo dirigido por Mark DeRosa no se ha visto del todo dominante en sus últimos cuatro partidos.

La escuadra estadounidense ha superado a sus oponentes con marcador global de 42-21 en el torneo, pero eso se debe mayormente a victorias contundentes sobre Brasil y Gran Bretaña en la fase de grupos en Houston. En sus últimos cuatro juegos, han ganado tres, pero en esos choques han aventajado a los contrarios por solamente tres carreras, 18-15, lo cual incluye una derrota ante Italia el 10 de marzo por 8-6.

"Aún espero que nuestra ofensiva estalle", dijo DeRosa después del triunfo de sus pupilos sobre la República Dominicana por 2-1 el domingo en la ronda semifinal del Clásico.

Otra cosa que espera DeRosa que mejore es la actuación de su abridor para la gran final del martes, el derecho Nolan McLean. En el revés frente a los italianos, McLean cargó con la derrota al permitir dos jonrones y tres carreras limpias en 3.0 entradas.

"Creo que él está construido para esto", dijo DeRosa, haciéndole eco a un lema que se ha escuchado durante todo el torneo cuando se habla de McLean, joven abridor de los Mets. "Su mentalidad, su material, su deseo, todo eso fue parte del motivo para que él fuera parte de este equipo".

Ricardo Montes de Oca y David Venn (MLB.com)