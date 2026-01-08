MLB noticias| José 'Chema' Caballero y Justin Lawrence llegan a acuerdos salariales con Yankees y Piratas

Al igual que ocurrió con su compatriota Edmundo Sosa, los peloteros panameños evitaron el arbitraje salarial para mantenerse con sus actuales equipos.

Panamá/Los panameños José 'Chema' Caballero y Justin Lawrence alcanzaron acuerdos con los Yankees de Nueva York y los Piratas de Pittsburgh, respectivamente, para la temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas.

Caballero y los Yankees acordaron que recibirá 2 millones de dólares, por lo que evitaron ir al arbitraje salarial. La organización neoyorquina también pactaron con los jugadores David Bednar, Jake Bird, Jazz Chisholm Jr., Fernando Cruz, Camilo Doval, Luis Gil y Anthony Volpe.

El oriundo de la provincia de Los Santos llegó a los Yankees en la segunda mitad de la temporada pasada, procedente de los Rays de Tampa Bay. En 40 partidos jugados, pegó 21imparables en 79 turnos para un promedio de .266. Además fue el líder en bases robadas de la 'Gran Carpa' con 49, 15 de ellas las registró con los neoyorquinos.

Lawrence aseguró un contrato de un año y 1 millón 225 mil dólares con los Piratas, equipo al que llegó en el 2025 procedente de los Rockies de Colorado.

El lanzador jugó 17 partidos en la campaña pasada y registró un récord de una victoria son derrotas, una efectividad de 0.51 en 17 episodios y dos tercios con un WHIP de 0.962. Una inflamación en el codo derecho limitó su participación en la temporada.

Caballero y Lawrence alcanzaron sus acuerdos en la fecha límite establecida por las Grandes Ligas para llegar a acuerdos y evitar el arbitraje salarial. En este mismo día, su compatriota Edmundo Sosa aseguró su contrato para el 2026 con los Phillies de Filadelfia.

Arbitraje salarial

El arbitraje salarial en el béisbol de las Grandes Ligas (MLB) es un mecanismo para decidir el sueldo de un jugador cuando él y su equipo no se ponen de acuerdo en una negociación.

¿A quiénes aplica?

Aplica principalmente a jugadores que:

Tienen entre 3 y 6 años de servicio en MLB , y

, y Aún no son agentes libres.

(Existe una excepción llamada “Super Two”, para algunos jugadores con menos de 3 años, pero con mucho tiempo de servicio y buen rendimiento).

¿Cómo funciona?

Jugador y equipo negocian el salario para la siguiente temporada. Si no llegan a un acuerdo, ambos presentan una cifra (un salario propuesto). Un panel de árbitros independientes escucha los argumentos de ambas partes. El árbitro elige una de las dos cifras, sin punto medio.

Esto se llama "arbitraje de cifra final", y obliga a ambas partes a proponer números razonables.

¿En qué se basan los árbitros?

Comparan al jugador con otros similares, considerando:

Estadísticas (promedios, jonrones, ERA, etc.)

Tiempo de servicio

Premios y reconocimientos

Salarios de jugadores comparables

Historial del jugador

No se toman en cuenta:

La situación financiera del equipo

El rendimiento en ligas menores

¿Por qué es importante?

Permite que los jugadores aumenten su salario antes de ser agentes libres .

. Evita que los equipos controlen totalmente los sueldos en esos años intermedios.

Muchas veces, el solo riesgo del arbitraje hace que ambas partes acuerden antes de llegar a la audiencia.

