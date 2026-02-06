Michael Amir Murillo llegó a Estambul, Turquía para cerrar todo con Besiktas

Los partidos amistosos de la selección de Panamá los podrás ver EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El defensor panameño Michael Amir Murillo ya se encuentra en Estambul, Turquía, donde dará inicio a una nueva etapa profesional tras concretar su salida del Olympique de Marsella.

Según medios de comunicación de Estambul, El nuevo fichaje del Beşiktaş, Murillo, llegó a la Terminal de Aviación General del Aeropuerto Atatürk a las 15:15 hora local.

El lateral derecho, de 29 años, se incorporará al Beşiktaş, uno de los clubes históricos de la primera división del fútbol turco, luego de varios días marcados por la tensión y la incertidumbre en el fútbol francés.

La llegada del internacional canalero ha generado una alta expectativa entre los aficionados del Beşiktaş, quienes han reaccionado de forma masiva en redes sociales del club, celebrando el arribo del jugador panameño, conocido por su despliegue físico y compromiso defensivo.

Del Marsella al fútbol turco: una decisión tras días intensos

Murillo llega procedente del Olympique de Marsella, club con el que militó desde 2023 y donde vivió un cierre de etapa abrupto tras ser relegado por el entrenador italiano Roberto De Zerbi. La situación derivó en una rápida búsqueda de salida, que terminó con el acuerdo alcanzado con el conjunto turco, conocido como “Las Águilas Negras”.

Luego de analizar su futuro y tras varios días de conversaciones, el defensor tomó la decisión de continuar su carrera en el Beşiktaş, apostando por un nuevo reto en una liga competitiva y con gran seguimiento mediático.

Beşiktaş, protagonista en el mercado de fichajes

La llegada de Michael Amir Murillo forma parte de una ventana de fichajes muy activa para el Beşiktaş durante el receso de mitad de temporada. El club reforzó varias líneas del campo con las incorporaciones de:

Yasin Özcan (19 años)

Kristjan Asllani (23)

Junior Olaitan (23)

Hyeongyu Oh (24)

Emmanuel Agbadou (28)

Amir Murillo (29)

Devis Vásquez (27)

Se espera que el panameño sea presentado oficialmente ante los medios turcos junto al resto de los refuerzos, una vez complete los exámenes médicos correspondientes.

Mensaje desde Marsella: reconocimiento a Murillo

Desde Francia, el capitán del Olympique de Marsella, Leonardo Balerdi, dedicó un emotivo mensaje al defensor panameño en redes sociales, destacando su profesionalismo y aporte al club:

“Amir Murillo 🇵🇦, un jugador entrañable que nunca hizo trampa y siempre lo dio todo por el OM… Gracias por tu compromiso y tu espíritu”.

El mensaje fue bien recibido por aficionados tanto del Marsella como del fútbol panameño, reforzando la imagen positiva que dejó Murillo en el club francés.

Cronología del “Caso Murillo”: de la exclusión al viaje a Estambul

Tras un empate ante el Paris FC , el técnico Roberto De Zerbi expresó su descontento por el rendimiento del equipo.

, el técnico expresó su descontento por el rendimiento del equipo. El 3 de febrero de 2026 , Murillo fue excluido de la convocatoria para la Copa de Francia y enviado a entrenar con la reserva.

, Murillo fue excluido de la convocatoria para la y enviado a entrenar con la reserva. La Federación Panameña de Fútbol (FPF) expresó su respaldo con el mensaje “ No estás solo ”.

expresó su respaldo con el mensaje “ ”. El Beşiktaş aceleró negociaciones aprovechando que el mercado turco seguía abierto.

aceleró negociaciones aprovechando que el mercado turco seguía abierto. El traspaso se habría cerrado por una cifra estimada entre 4 y 6 millones de euros, con contrato por tres años y medio.

Murillo cerró su ciclo en Marsella con 82 partidos oficiales, 6 goles, 9 asistencias y una participación destacada en la Champions League, donde fue titular en 7 de 8 encuentros.