¡Histórico! Panamá inaugura su primer Centro de Alto Rendimiento Deportivo en honor a Luis 'Matador' Tejada

La obra, ubicada en el corregimiento de Juan Díaz, representa uno de los proyectos más esperados en materia deportiva en el país, tras varios años de planificación y ejecución.

Ciudad de Panamá, Panamá/El primer Centro de Alto Rendimiento (CAR) del deporte panameño, que lleva el nombre del fallecido futbolista Luis Carlos 'Matador' Tejada, fue inaugurado este jueves 19 de marzo en un acto protocolar encabezado por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

La obra, ubicada en el corregimiento de Juan Díaz, representa uno de los proyectos más esperados en materia deportiva en el país, tras varios años de planificación y ejecución.

Durante el acto de inauguración, las autoridades destacaron que se trata del primer centro de este tipo en Panamá y uno de los más completos de la región, diseñado para fortalecer la preparación de atletas de alto nivel.

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El complejo deportivo rinde homenaje a Tejada, figura emblemática del fútbol panameño e internacional, fallecido el 28 de enero de 2024. La designación de su nombre fue aprobada mediante decreto durante la administración anterior, encabezada por Laurentino Cortizo.

El Centro de Alto Rendimiento está conformado por cinco edificios principales: un área administrativa; un hotel-comedor; un centro de combate; un pabellón de gimnasia y polideportivo; y un centro acuático.

Además, cuenta con instalaciones complementarias como canchas deportivas, pista y campo de atletismo, así como un estadio de fútbol con medidas reglamentarias de la FIFA. Con esta infraestructura, el país busca impulsar el desarrollo del deporte de alto rendimiento, ofreciendo a los atletas un espacio integral para su formación, entrenamiento y preparación competitiva.