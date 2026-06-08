Panamá Sub-20 culmina serie de partidos amistosos en Turquía
El equipo panameño se prepara para jugar en el Premundial de la categoría de Concacaf que se disputará en julio de este año.
Panamá/La Selección Sub-20 Masculina de Panamá concluyó este lunes 8 de junio una productiva gira de preparación en Yalova, Turquía, como parte de su camino hacia el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, torneo clasificatorio para la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.
Los jugadores convocados por el director técnico Mike Stump viajaron a Estambul el pasado 27 de mayo, donde realizaron una concentración internacional que se extendió del 28 de mayo al 9 de junio, con el objetivo de sumar minutos de competencia, fortalecer conceptos tácticos y continuar el proceso de preparación de cara al importante compromiso regional del próximo mes de julio.
Durante la gira, Panamá disputó cuatro encuentros amistosos ante rivales internacionales, enfrentándose a selecciones y clubes de diferentes estilos de juego.
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El primer compromiso se realizó el 2 de junio, con una contundente victoria por 9-0 ante el equipo reserva de un club de la tercera división de Turquía.
Posteriormente, el 4 de junio, la Sub-20 cayó por marcador de 1-0 frente a Irak en un encuentro muy disputado.
Dos días después, los dirigidos por Stump respondieron con una importante victoria por 2-1 sobre Jordania gracias a los goles de Mijahir Jiménez y Simao Garcés.
La gira culminó el 8 de junio con un empate sin goles frente a Arabia Saudita.
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Luego de estos partidos, el equipo Sub-20 tiene programado realizar mañana, martes 9 de junio su viaje de vuelta Ciudad de Panamá.
Ahora, la mirada está puesta en el Campeonato Sub-20 de Concacaf, donde Panamá integrará el Grupo C junto a Canadá, Jamaica y Honduras.
El debut de la selección nacional será el próximo 26 de julio frente a Canadá en el Estadio Universitario BUAP, en Puebla, México. Posteriormente, enfrentará a Jamaica el 29 de julio y cerrará la fase de grupos el 1 de agosto ante Honduras.
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El torneo otorgará cuatro plazas para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027, las cuales serán para las cuatro selecciones que logren avanzar hasta las semifinales.
Con esta gira internacional en Turquía, Panamá finaliza una importante etapa de preparación, acumulando experiencia y rodaje competitivo con la ilusión de llegar en óptimas condiciones al Premundial de Concacaf y luchar por un nuevo boleto mundialista.
Información de FPF