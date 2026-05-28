Selección Sub20 de Panamá está en Turquía donde afinará detalles para el Mundial
EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.
Panamá/La Selección Sub-20 Masculina de Panamá ya se encuentra en Europa con motivo de su preparación con miras al próximo Campeonato Sub-20 de CONCACAF, a realizarse en México del 24 de julio al 9 de agosto.
Mike Stump, DT de Panamá, eligió a un grupo de 25 jugadores que estarán realizando una gira de preparación en Yalova, Turquía del 28 de mayo al 9 de junio.
La lista de convocados incluye a cuatro jugadores provenientes de ligas del extranjero, como lo son Josué Vergara, Raheen Cuello, Mihair Jiménez, Alexander Julio y Gino Sasso, quien juega en su universidad en Estados Unidos.
La preparación incluye tres partidos de preparación frente a selecciones y otro enfrentamiento ante un club local.
Los partidos amistosos serán ante las selecciones Sub-20 de Irak, Jordania y Arabia Saudita.
Calendario:
2 de junio – Sub-20 PAN vs club
4 de junio – Sub-20 PAN vs Irak
6 de junio – Sub-20 PAN – Jordania
8 de junio – Sub-20 PAN – Arabia Saudita
Los jugadores convocados a la gira viajaron a Estambul, Turquía el pasado miércoles 27 de mayo.
Recordemos que Panamá estará debutando en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF el próximo 26 de julio frente a la Sub-20 de Canadá, en un encuentro a realizarse en el Estadio Universitario BUAP en Puebla, México.
El resto de sus partidos del Premundial Sub-20 por el Grupo C son el 29 de julio frente a Jamaica y el 1 de agosto ante Honduras.
Los cuatro equipos que avancen a las semifinales estarán logrando el boleto a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.
A continuación, los convocados a la gira.
PORTEROS
Alberto Ruiz Tauro FC
Edward Cousin San Francisco FC
Elías Lozano CD Plaza Amador
DEFENSAS
Oliver Campos Alianza FC
Shayron Stewart Bocas FC
Joseph Pacheco CD Plaza Amador
Antony Ramos CD Plaza Amador
Jesús Salazar Dep Árabe Unido
Josué Wood San Francisco FC
Reyinaldo Williams Tauro FC
Dylan Cedeño Sporting SM
Alexander Julio NY Red Bulls II (USA)
VOLANTES
Carlos Rodríguez Alianza FC
Carlos Racine CD Plaza Amador
Robben Benítez Sporting SM
Klissman De Gracia Veraguas United
Raheen Cuello Liga Dep Alajuelense (CRC)
Gino Sasso Univ of Texas at Dallas (USA)
DELANTEROS
Josué Vergara FK Auda (LVA)
Mihair Jiménez NY Red Bulls II (USA)
Anthony Perea Tauro FC
Moisés Richards Sporting SM
Simao Garcés San Francisco FC
Reynaldo Graham Dep Árabe Unido
Jahir Góndola CD Plaza Amador
DT Mike Stump
Con información de la FPF.