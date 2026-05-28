EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La selección de Panamá viajó rumbo a Río de Janeiro para jugar contra la selección de Brasil en el estadio Maracaná el próximo domingo 31 de mayo.

La delegación panameña salió en un vuelo a las 3:22 p.m. con un total de 23 jugadores, además del cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen. Entre los futbolistas que realizaron el viaje también destacan los jugadores reservas José Murillo, Víctor Griffith e Iván Anderson, quienes tendrán la oportunidad de sumar minutos durante la gira en territorio brasileño.

Por su parte, los jugadores Jiovany Ramos, Jorge Gutiérrez y Kadir Barría se estarán uniendo directamente al grupo en el hotel de concentración en Brasil, completando así la nómina disponible para el compromiso amistoso ante la cinco veces campeona del mundo.

Sin embargo, no todos los convocados pudieron hacer el viaje. Los futbolistas Adalberto Carrasquilla y Azarías Londoño permanecieron en el hotel de concentración en Panamá realizando trabajos diferenciados junto al cuerpo médico y fisioterapeutas de la selección nacional, debido a molestias físicas y procesos de recuperación.

Desde la Federación Panameña de Fútbol (FPF), el jefe de prensa Pedro Vita adelantó detalles de la planificación del equipo una vez lleguen a territorio brasileño. Según explicó, los jugadores descansarán en el hotel de concentración tras su arribo y posteriormente entrenarán el viernes 29 de mayo en horas de la tarde en el centro de alto rendimiento del club Vasco Da Gama.

El combinado nacional volverá a entrenar el sábado antes del encuentro del domingo frente a Brasil, en un duelo que genera gran expectativa por disputarse en el histórico estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Además, se espera que el entrenador Thomas Christiansen utilice a todos los jugadores disponibles durante el amistoso, incluyendo a varios de los futbolistas reservas, con el objetivo de evaluar variantes tácticas y dar minutos de competencia antes de la Copa del Mundo.

Luego del compromiso ante Brasil, la selección de Panamá regresará al país para continuar su preparación y disputar su partido de despedida frente a República Dominicana el próximo 3 de junio en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Con información de Luis Alberto Jiménez