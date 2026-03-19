Thomas Christiansen destaca el Centro de Alto Rendimiento Luis 'Matador' Tejada como un paso gigante para el deporte panameño

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Panamá/La inauguración del nuevo Centro de Alto Rendimiento Luis "Matador" Tejada marcó un momento histórico para el deporte panameño, con la presencia del técnico de la selección nacional, Thomas Christiansen, quien no ocultó su emoción al ver cristalizado un proyecto que apunta al futuro del país.

Durante el acto, que también contó con la participación del presidente José Raúl Mulino, el estratega destacó la importancia de la infraestructura deportiva como base para el desarrollo del talento nacional.

“Es un honor para mí estar aquí ante todos ustedes… sobre todo darles la enhorabuena por este complejo espectacular”, expresó Christiansen, quien recordó que en el pasado había solicitado, junto al comité olímpico, más espacios adecuados para el crecimiento de los atletas.

El moderno recinto, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz, contará con instalaciones de primer nivel para disciplinas como gimnasia, natación, fútbol, baloncesto, boxeo y esgrima, entre otras. Además, dispone de consultorios de rehabilitación física y medicina deportiva, gimnasio, hotel para atletas, centro acuático con piscina olímpica, pista de atletismo y una cancha de fútbol con estándares FIFA.

El técnico fue claro al señalar que Panamá ya cuenta con el talento necesario, pero hacía falta un lugar que potenciara ese desarrollo:

“El principal tema es tener el talento. Ya lo tenemos… pero dónde formarlos, dónde entrenarlos, dónde darles todas las herramientas para crecer y ser los mejores del mundo”.

Christiansen también recordó que tuvo la oportunidad de utilizar estas instalaciones antes de la clasificación al Mundial, lo que le permitió comprobar de primera mano el impacto positivo de este tipo de infraestructura en el rendimiento deportivo.

“Sentirnos súper orgullosos de Panamá, de tener un centro de estas dimensiones… un sitio como este es lo que se necesita”, añadió, destacando que este proyecto representa un paso firme hacia metas más ambiciosas.

El Centro de Alto Rendimiento “Luis Matador Tejada” no solo será clave para el desarrollo local, sino que también tendrá protagonismo internacional, ya que será sede de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, donde se espera la participación de cerca de 2,000 atletas de 15 países.

La jornada cerró con un mensaje claro del entrenador: el país está avanzando en la dirección correcta.

“Podemos seguir soñando con más, mejor, pero este es un paso muy grande… estamos de enhorabuena todos”.

Con esta obra, Panamá da un salto de calidad en su infraestructura deportiva, sentando las bases para una nueva generación de atletas que buscarán dejar al país en lo más alto del escenario internacional.