Zelenski anuncia que negociadores ucranianos se reunirán el sábado con equipo de Washington en EEUU

Kiev, Ucrania/Los negociadores de Kiev se reunirán con los enviados de Washington en Estados Unidos el sábado, en un intento de reactivar el proceso de paz estancado en medio del conflicto en Oriente Medio, afirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"El equipo ucraniano —concretamente la parte política del grupo negociador— ya está de camino, y esperamos una reunión en Estados Unidos este sábado", dijo Zelenski el jueves, al anunciar las primeras conversaciones entre Washington y Kiev desde que estalló la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Ha habido una pausa en las negociaciones; es hora de ponerle fin", afirmó Zelenski.