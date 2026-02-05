Michael Amir Murillo | Las negociaciones entre el Marsella y Besiktas estarían avanzadas

Los partidos amistosos de la selección de Panamá los podrás ver EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El futuro del defensor panameño Michael Amir Murillo parece estar lejos del Stade Vélodrome.

Según Le Equipe El lateral derecho del Olympique de Marsella (OM) se encuentra en negociaciones avanzadas para unirse al Besiktas de Turquía, en una operación que busca concretarse antes del cierre del mercado turco este viernes.

Detalles del traspaso y nuevo contrato

Las conversaciones para un traspaso con efecto inmediato han tomado fuerza en las últimas horas. Según informaciones que circulan en medios franceses y turcos, Murillo podría aterrizar en Estambul este mismo jueves por la noche para formalizar un vínculo contractual por tres años y medio.

En términos económicos, la transacción entre el club francés y el conjunto estambulí rondaría entre los 4 y 6 millones de euros. Este movimiento pondría fin a la etapa del canalero en la Ligue 1, justo cuando su protagonismo en el esquema del equipo ha empezado a decaer.

Balance de su etapa en Marsella

Desde su llegada al OM en el verano de 2023, procedente del Anderlecht belga, Murillo ha dejado los siguientes registros en su hoja de servicios:

• Partidos disputados: 82 encuentros oficiales con la camiseta olímpica.

• Aportación ofensiva: 6 goles y 9 asistencias.

• Temporada actual: Ha participado en 25 partidos, incluyendo 7 de los 8 duelos de la fase de grupos de la Champions League.

A pesar de haber sido una pieza recurrente en la rotación europea, su tiempo de juego se ha visto reducido recientemente, lo que ha acelerado las gestiones para su salida hacia la Superliga de Turquía antes de que expire el plazo de fichajes este viernes por la noche.

Cronología del "Caso Murillo": Del castigo de De Zerbi a las puertas de Estambul

La situación del defensor panameño Michael Amir Murillo en el Olympique de Marsella (OM) ha dado un giro dramático en cuestión de días. Lo que comenzó como un reclamo técnico ha evolucionado rápidamente hacia una posible salida definitiva del fútbol francés. Aquí presentamos la secuencia de los eventos que han marcado este episodio:

1. El detonante: Empate ante el Paris FC

Tras un "paupérrimo" empate del conjunto marsellés ante el Paris FC, el ambiente en el vestuario se tensó. El director técnico Roberto De Zerbi mostró su descontento con el rendimiento del equipo, señalando directamente al lateral canalero.

2. El "castigo" y la exclusión (3 de febrero de 2026)

El estratega italiano tomó medidas drásticas al oficializar la lista de convocados para el partido de la Copa de Francia contra el Stade Rennais. Murillo fue el gran ausente tras recibir fuertes recriminaciones por una supuesta falta de compromiso e inversión en el campo. Como medida disciplinaria, De Zerbi lo envió a entrenar con la reserva del club con el objetivo de que el jugador lograra "refrescar sus ideas".

3. Ola de solidaridad: "No estás solo"

Ante la sanción, la Federación Panameña de Fútbol (FPF) no tardó en reaccionar, publicando un mensaje de respaldo que se volvió viral: “No estás solo". A este apoyo institucional se sumó la afición panameña y, sorpresivamente, un sector de la hinchada de Marsella, que reconoció el profesionalismo y el aporte defensivo que el panameño ha brindado desde su llegada en 2023.

4. Negociaciones relámpago con el Besiktas

Mientras Murillo se encontraba apartado del primer equipo, surgieron reportes desde Francia y Turquía indicando que el jugador está "cerca de unirse al Besiktas". Las conversaciones avanzaron con intensidad para un traspaso con efecto inmediato, buscando aprovechar que el mercado turco permanece abierto hasta este viernes.

5. Los términos del acuerdo final

La operación por el lateral de 29 años se estima en una cifra de entre 4 y 6 millones de euros. Según las fuentes, el acuerdo incluiría un contrato por tres años y medio. De concretarse, Murillo cerraría su ciclo en el OM con una hoja de servicios que incluye 82 partidos disputados, 6 goles y 9 asistencias, habiendo sido titular en 7 de los 8 encuentros de la presente Champions League antes de que su tiempo de juego disminuyera recientemente.

6. El desenlace inminente

Se espera que el panameño viaje a Estambul entre la noche del jueves y el viernes para realizar las pruebas médicas y firmar su nuevo vínculo, poniendo fin a su etapa bajo las órdenes de De Zerbi justo antes del cierre de registros en la liga turca.