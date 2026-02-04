Adalberto Carrasquilla y Aníbal Godoy en duelo de panameños | Copa de Campeones Concacaf

América derrotó 2-1 al hondureño Olimpia y Tigres arañó un empate 0-0 ante el canadiense Forge en la ida de la primera ronda del máximo torneo de clubes de la Concacaf .

México, México/Pumas cayó goleado la noche del martes 4-1 por el San Diego FC en el arranque de la Copa de Campeones de la Concacaf, en la que los también mexicanos América y Tigres se colocaron en buena posición de avanzar.

Jugando ambos lejos de casa, América derrotó 2-1 al hondureño Olimpia y Tigres arañó un empate 0-0 ante el canadiense Forge en la ida de la primera ronda del máximo torneo de clubes de la Concacaf.

Para Pumas, la noche inaugural derivó en pesadilla a pesar de que se avanzaron en el marcador con un espectacular gol de tijera del paraguayo Robert Morales en el minuto 11, al estilo del máximo ídolo de los felinos, Hugo Sánchez.

En la segunda mitad, sin embargo, la escuadra mexicana se derritió en defensa hasta encajar cuatro goles en menos de 20 minutos en el estadio Snapdragon de San Diego (California).

El equipo estadounidense, debutante el año pasado en la liga norteamericana (MLS), comenzó a imponer su poderío aéreo con un córner rematado por el ghanés Manu Duah que colocó el empate en el minuto 68.

En el 76, el joven estadounidense David Vazquez puso en ventaja a los locales al cabecear un centro desde la derecha de Wilson Eisner.

Con los felinos noqueados llegó un grave error del veterano arquero costarricense Keylor Navas, que despejó de manera floja un remate en el área dejando el tercer gol servido en bandeja a Alex Mighten en el 81.

Cinco minutos después fue el central brasileño Nathan Silva quien se durmió con el balón en el área pequeña permitiendo que Luca Bombino llegara por detrás y remachara el cuarto gol californiano.

Actuación de Adalberto Carrasquilla y Aníbal Godoy.

Los futbolistas panameños Adalberto Carrasquilla y Aníbal Godoy tuvieron participación en la más reciente jornada de la Copa de Campeones de la Concacaf, representando a UNAM Pumas y San Diego FC, respectivamente. Ambos mediocampistas fueron evaluados por la plataforma estadística Flashscore, que reflejó su impacto a partir de métricas individuales en ataque, pase y labores defensivas.

En el compromiso de Pumas, Adalberto Carrasquilla disputó 45 minutos y obtuvo una calificación de 7.0. Durante su tiempo en cancha, el panameño aportó una asistencia, uno de los registros más relevantes de su actuación. En el apartado de distribución, completó 10 de 12 pases, alcanzando una efectividad del 83%, además de generar un valor de asistencias esperadas (xA) de 0.32.

En cuanto a su desempeño defensivo, Carrasquilla participó en 7 duelos, con 2 ganados a ras de suelo, sumó 1 intercepción y registró 2 faltas cometidas. En ataque, tocó el balón en 22 ocasiones y tuvo 1 contacto en el área rival, manteniendo una presencia equilibrada entre recuperación y transición ofensiva.

Por su parte, Aníbal Godoy fue titular y completó los 90 minutos con San Diego FC, recibiendo una puntuación de 7.2. Su principal aporte se reflejó en el volumen de juego, con un total de 167 toques y una alta precisión en el pase: 139 de 147 pases completados, para un 95% de efectividad. En el último tercio del campo, conectó 79 de 84 pases, alcanzando un 94% de acierto.

En el apartado ofensivo, Godoy realizó 3 remates, con un valor de goles esperados (xG) de 0.15, además de registrar 6 toques en el área rival y 2 regates exitosos de 3 intentos. Defensivamente, participó en 15 duelos, ganando 7 de 10 en el suelo y 2 de 5 en el juego aéreo, además de sumar 1 despeje y 2 faltas cometidas. También recibió 1 tarjeta amarilla.

Las actuaciones de Carrasquilla y Godoy reflejan la presencia panameña en la Concacaf Champions Cup, con aportes medidos tanto en control del mediocampo como en distribución y recuperación, de acuerdo con los registros estadísticos proporcionados por Flashscore.

Petróleo en Canadá y Honduras

Al borde de la eliminación, Pumas buscará una milagrosa remontada en el juego de vuelta del 10 de febrero frente a su afición.

Ese mismo día Tigres afrontará con mucho más optimismo la resolución de su llave ante el Forge canadiense.

Este martes los mexicanos rescataron un empate sin goles en Hamilton (Ontario) bajo una temperatura de alrededor de -10 grados centígrados.

Con nieve acumulada en los costados del campo, Tigres fue de menos a más, con mayor control de la pelota y lanzando siete veces a puerta por tres de los canadienses.

El gol, sin embargo, les fue esquivo.

"Con los condimentos extra que había, la cancha y el frío tan duro al que no estamos acostumbrados, creo que hicimos un buen partido. Tuvimos opciones de gol para ganar, pero hay que reconocer al arquero rival, que tuvo muy buena noche", resumió el argentino Guido Pizarro, director técnico de los Tigres.

En el otro choque del martes, el América venció 2-1 al Olimpia con tantos del chileno Víctor Dávila, con un remate de zurda dentro del área en el minuto 45+2, y de Ramón Juárez, con un toque a bocajarro en el 88.

El León catracho había empatado en el 50 con un zapatazo de Jorge Álvarez desde fuera del área.

"Olimpia tiene un gran equipo. El delantero (Jorge Benguché) mostró todo su potencial y nos complicó mucho, la mediacancha también es bastante interesante. Es un rival que va a tener sus chances nuestra cancha", comentó el brasileño André Jardine, director técnico del América.

La revancha de esta llave tendrá lugar el 11 de febrero en Ciudad de México.

