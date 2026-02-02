Michael Amir Murillo reaccionó en sus redes sociales luego de su situación en Olympique Marsella

Panamá/El fútbol panameño se encuentra en vilo ante la escandalosa situación que atraviesa su principal referente en la Ligue 1, Michael Amir Murillo.

El lateral derecho, quien milita en el histórico Olympique de Marsella, ha sido protagonista de un giro dramático y tenso en su carrera profesional tras una decisión radical tomada por su director técnico, el italiano Roberto De Zerbi.

El detonante de esta crisis deportiva fue el reciente empate 2-2 frente al París FC, un encuentro donde el conjunto marsellés dejó escapar una ventaja de dos goles en los instantes finales.

Según revelaciones del diario francés La Provence, el estratega responsabilizó directamente al canalero por errores puntuales y falencias defensivas que permitieron la remontada del rival. La reacción del cuerpo técnico fue fulminante: Murillo fue apartado del primer equipo y enviado a entrenar con el grupo de reservas.

La tensión escaló al plano público cuando De Zerbi ofreció declaraciones en una conferencia de prensa, donde fue tajante sobre los motivos de su decisión. Aunque el técnico afirmó apreciar a Murillo como persona, sus palabras sentenciaron el futuro del jugador: "Acepto errores futbolísticos, pero quiero ver hambre. Si no tiene hambre, no juega". Esta postura deja claro que el problema trasciende lo táctico, señalando una supuesta falta de actitud competitiva, lo que llevó al club a comunicarle al jugador que debe gestionar su salida inmediata antes del cierre del mercado de fichajes.

Ante el asedio mediático, el defensor panameño optó por un silencio inicial que rompió únicamente a través de un mensaje enigmático en su cuenta de Instagram. Con una imagen de un jinete rodeado de soldados, Murillo publicó: "Cuando no haya salida, queda quién eres", una frase que ha alimentado las especulaciones sobre su inminente salida del fútbol francés y su descontento con el trato recibido.

Este escenario genera una alerta roja en el entorno de la Selección de Panamá. Murillo es considerado una pieza clave en el esquema nacional y, con el Mundial 2026 en el horizonte, su falta de continuidad y ritmo competitivo representa un riesgo mayúsculo.

Para el cuerpo técnico panameño, es una prioridad absoluta que el jugador encuentre un nuevo club donde pueda sumar minutos de juego de calidad, ya que un período prolongado de inactividad en la reserva del Marsella podría mermar su nivel de cara a los desafíos internacionales que se avecinan.

En conclusión, el presente de Michael Amir Murillo en Francia es de incertidumbre total. Lo que comenzó como un sueño en una de las ligas más importantes de Europa, hoy se ha convertido en una carrera contra el reloj para rescatar su carrera y mantener su vigencia competitiva en el fútbol de alto nivel.

