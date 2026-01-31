LPF Torneo Clausura 2026 resultado| Plaza Amador vs Tauro FC: albinegros agravan situación de los plazinos en el 'Clásico Nacional'

Sintoniza el partido Árabe Unido vs Tauro FC el sábado 7 de febrero a las 8:30 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/El Tauro FC le propinó su tercera derrota al campeón defensor, Plaza Amador, en la primera edición del 'Clásico Nacional' en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Saed Díaz marcó, al minuto 75, el único gol del encuentro que se disputó en un COS Sports Plaza con sus gradas totalmente ocupadas de fanáticos.

Este resultado representa un impulso importante para los taurinos ya que consiguen su primera victoria luego de empatar en las dos primeras jornadas. En tanto los plazinos siguen sin sumar unidades en un certamen que está en su tercera fecha.

Este juego marcó el final de una cartelera sabatina de dos partidos que inició con el empate entre CAI y Unión Coclé FC que se disputó en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez de La Chorrera y que fue transmitido por TVMAX.

Te puede interesar: Michael Amir Murillo y Olympique Marsella empatan ante París FC y se complica su situación en la Ligue 1

Próximos partidos

🔥 Domingo 1 de febrero – Duelo en el Oeste y choque capitalino

La jornada dominical arranca a las 4:00 p.m. en el Estadio Gustavo Posam, con Herrera FC enfrentando al Club Deportivo Universitario. Los herreranos buscan salir del fondo de la tabla, mientras que los universitarios intentan mantenerse en la parte alta de la Zona Oeste.

A las 6:15 p.m., el COS Sports Plaza vuelve a encenderse con el partido entre Sporting San Miguelito y Deportivo Árabe Unido, un cruce directo entre aspirantes a la clasificación en la Zona Este, donde cada punto puede ser determinante.

🌙 Lunes 2 de febrero – Cierre de la Jornada 3

El telón de la fecha se baja en el Estadio Toco Castillo de Santiago, con el duelo entre Veraguas United y San Francisco FC desde las 8:30 p.m.. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para no perder contacto con los líderes del Oeste.

Te puede interesar: LaLiga resultado| Barcelona se distancia del Real Madrid con victoria en Elche