Michael Amir Murillo y Olympique Marsella empatan ante París FC y se complica su situación en la Ligue 1

Francia/Tres días después de su eliminación en la Liga de Campeones europea, el Olympique de Marsella sólo empató 2-2 con el París FC este sábado en la 20ª jornada de la Ligue 1, y ve alejarse la posibilidad de pelear por el título en Francia.

Con 39 puntos, el Marsella sigue tercero y ve distanciarse con siete puntos más al Lens, líder tras su victoria el viernes 1-0 contra Le Havre.

Respecto al Paris Saint-Germain (2º), el Marsella se aproximó a seis puntos, pero el equipo de la capital visita el domingo al Estrasburgo (7º), donde recuperará el primer lugar de la tabla si puntúa en Alsacia.

En caso de victoria, el PSG ampliará a nueve puntos su margen sobre el Marsella, justo antes del Clásico del fútbol francés entre ambos equipos el domingo 8 de febrero.

Este sábado, el Marsella jugaba en la capital, pero para verse con el París FC (13º). El Olympique llegó a adelantarse 2-0 gracias al inglés Mason Greenwood (18') y al gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (54'), pero en la recta final los locales igualaron por medio de Jonathan Ikoné (82') e Ilan Kebbal (90+4'), dejando muy frustrado a un equipo que necesitaba la victoria para curar la herida de la eliminación europea por el revés 3-0 en Brujas.

Greenwood, con su tanto, pudo al menos ampliar su ventaja al frente de la tabla de goleadores, ahora con 13 dianas, dos más que el segundo, el argentino del Estrasburgo Joaquín Panichelli.

"No se preocupen por mí", respondió el entrenador del Marsella, Roberto De Zerbi, al ser preguntado por su motivación después de una nueva desilusión.

"Yo estoy preparado para ir a la guerra mañana o pasado mañana si hace falta. Vengo desde abajo, estoy acostumbrado a luchar sin cesar", apuntó el técnico italiano.

En ese partido, el panameño Michael Amir Murillo salió del banco de suplentes e ingresó a la cancha al minuto 80 en sustitución de Timothy Weah.

Por su parte, el Mónaco rompió una racha de cinco partidos de Ligue 1 sin ganar y lo hizo con una goleada 4-0 sobre el Rennes, guiada por Ansu Fati, autor del primer tanto de la velada.

A pesar de la victoria, el equipo del Principado es décimo, todavía distanciado de los puestos europeos, mientras que el Rennes queda en el sexto lugar.

Se suma a la pelea por acercarse a esa zona europea el Lorient (9º), que ganó 2-1 al Nantes (16º) con un gol en el minuto 89 de Arsène Kouassi.