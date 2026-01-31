EN VIVO LPF Torneo Clausura 2026| CAI vs Unión Coclé FC: partido de la jornada 3 por TVMAX, TVN PASS y YouTube

Panamá/La tercera jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) continúa este sábado con el partido entre el CAI y Unión Coclé FC, en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez de La Chorrera y que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

El Club Atlético Independiente llega a este partido como líder la Conferencia Oeste con cuatro puntos. Esto como resultado de un triunfo y una derrota. No obstante su rival de turno está cerca.

Unión Coclé, recién ascendido a la LPF, acumula dos empates, que le dan dos unidades.

Las alineaciones de ambos equipos para este encuentro son las siguientes:

CAI

83 Guillermo León (P)

2 Kevin Phillips

3 Orman Davis

8 Yeison Ramírez

10 Rafael Águila (C)

13 Javier Arboleda

16 Jafet Obando

21 Jair Modelo

25 Davis Contreras

26 Omar Berrocal

28 Kenny Bonilla

Unión Coclé FC

42 Saúl Espinosa (P)

2 Derick Edmund

6 César Reyna

7 Mario Carmona

8 Kenneth Oakley (C)

11 Rogelio Rodríguez

16 Christian Gamboa

19 Jameel Lynch

25 Josúe´Reluz

29 Giancarlos Moreno

31 Rolando Herrera

Este es el primer juego de una cartelera sabatina que incluye la primera edición del 'Clásico Nacional' en el 2026 entre el Tauro FC y el Plaza Amador que se jugará en el COS Sports Plaza a las 8:30 p.m.

La jornada inició el viernes con la victoria del Alianza FC sobre UMECIT FC por 2 goles a 1.

Próximos partidos

🔥 Domingo 1 de febrero – Duelo en el Oeste y choque capitalino

La jornada dominical arranca a las 4:00 p.m. en el Estadio Gustavo Posam, con Herrera FC enfrentando al Club Deportivo Universitario. Los herreranos buscan salir del fondo de la tabla, mientras que los universitarios intentan mantenerse en la parte alta de la Zona Oeste.

A las 6:15 p.m., el COS Sports Plaza vuelve a encenderse con el partido entre Sporting San Miguelito y Deportivo Árabe Unido, un cruce directo entre aspirantes a la clasificación en la Zona Este, donde cada punto puede ser determinante.

🌙 Lunes 2 de febrero – Cierre de la Jornada 3

El telón de la fecha se baja en el Estadio Toco Castillo de Santiago, con el duelo entre Veraguas United y San Francisco FC desde las 8:30 p.m.. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para no perder contacto con los líderes del Oeste.