LPF Torneo Clausura 2026 resultado| Alianza FC frena a UMECIT en arranque de la jornada 3

Panamá/El Alianza FC le propinó a UMECIT FC su primera derrota en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) al vencerle, por 2 goles a 1, en el partido que inició la actividad en la tercera jornada del certamen y que se llevó a cabo en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

John Jairo Alvarado abrió la cuenta por el elenco 'verdolaga' al minuto 7.

Posteriormente llegó el empate del conjunto umecista por medio de Luis Echanmartín en tiempo de reposición (45+6'). Sin embargo, los aliancistas perseveraron y marcaron su segundo tanto por medio de Joel Garcés al minuto 53.

El resultado le representó un impulso importante el Alianza que alcanza cinco puntos tras empatar en sus dos primeros juegos del torneo. Esto le coloca a un punto por debajo de UMECIT que se mantiene líder de la Conferencia Este con seis unidades.

Próximos partidos

📺 Sábado 31 de enero – Jornada con transmisión nacional

Desde las 6:15 p.m., el Estadio Agustín “Muquita” Sánchez de La Chorrera será el escenario del choque entre Club Atlético Independiente (CAI) y Unión Coclé, un duelo clave en la Zona Oeste. Este compromiso será transmitido por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá, llevando la emoción a todo el país.

Más tarde, a las 8:30 p.m., el fútbol panameño se paraliza con el Clásico Nacional: Plaza Amador vs Tauro FC en el COS Sports Plaza. Ambos equipos llegan necesitados de puntos en la Conferencia Este, en un choque donde la historia y la rivalidad siempre pesan más que la tabla.

🔥 Domingo 1 de febrero – Duelo en el Oeste y choque capitalino

La jornada dominical arranca a las 4:00 p.m. en el Estadio Gustavo Posam, con Herrera FC enfrentando al Club Deportivo Universitario. Los herreranos buscan salir del fondo de la tabla, mientras que los universitarios intentan mantenerse en la parte alta de la Zona Oeste.

A las 6:15 p.m., el COS Sports Plaza vuelve a encenderse con el partido entre Sporting San Miguelito y Deportivo Árabe Unido, un cruce directo entre aspirantes a la clasificación en la Zona Este, donde cada punto puede ser determinante.

🌙 Lunes 2 de febrero – Cierre de la Jornada 3

El telón de la fecha se baja en el Estadio Toco Castillo de Santiago, con el duelo entre Veraguas United y San Francisco FC desde las 8:30 p.m.. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para no perder contacto con los líderes del Oeste.