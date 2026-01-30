Serie del Caribe Jalisco 2026: Todo sobre equipos, jugadores estelares y favoritos al título

Panamá/A solo horas del "play ball", la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe se alista para una de las ediciones más esperadas: la Serie del Caribe Jalisco 2026. En el Estadio Panamericano de Zapopan, las novenas más destacadas de la región buscarán la gloria caribeña en un certamen que promete récords y emociones de alto voltaje.

Aquí el resumen de los protagonistas que saltarán al diamante a partir de este domingo 1 de febrero:

Puerto Rico: Cangrejeros de Santurce

La escuadra boricua, tras entrenar en el estadio Roberto Clemente Walker, viaja a tierras aztecas con un objetivo claro: conquistar su título número 17. Bajo la representación de los Cangrejeros de Santurce, el equipo cuenta con una nómina robusta que incluye varios jugadores con experiencia en Grandes Ligas y se ha reforzado con nueve peloteros para el certamen. Los boricuas, que no ganan el clásico desde 2018, debutarán el domingo frente a México Verde.

República Dominicana: Leones del Escogido

Los vigentes campeones nacionales dominicanos llegan con la misión de lograr el bicampeonato para su país. Recibieron la bandera nacional de manos del presidente Luis Abinader, con el capitán Jimmy Paredes a la cabeza de la delegación. El conjunto rojo busca su sexto título caribeño individual y el número 24 para la República Dominicana, reafirmando así la hegemonía quisqueyana en la región. Su debut será en el juego inaugural frente a los Charros de Jalisco.

México Rojo: Charros de Jalisco

Como anfitriones, los Charros de Jalisco han tenido que realizar ajustes importantes tras no recibir permiso de organizaciones de Grandes Ligas para figuras como Tirs Ornelas y Alex Osuna. Para compensar, han blindado su ofensiva con refuerzos de lujo como Alexis Wilson, Willy Calhoun, el campeón bateador Eric Filia y la velocidad de Billy Hamilton en el jardín central. También contarán con Leo Heras, el jugador más valioso de la temporada local.

México Verde: Tomateros de Culiacán

Dirigidos por el experimentado Lorenzo Bundy, el equipo de Culiacán presenta una rotación de picheo "de miedo". Su cuerpo de abridores incluye nombres de peso como Mani Barreda, Odrisamer Despaigne y David Reyes, quien ya fue anunciado para abrir el primer encuentro de la serie. Además, presentan un infield de lujo con refuerzos como Víctor Hugo Mendoza y Rodolfo Amador, perfilándose como uno de los rivales más temibles del torneo.

La novena panameña regresa al clásico caribeño bajo la dirección de José Mayorga. A diferencia de otros equipos, Panamá llegará con una nómina compuesta exclusivamente por jugadores nacionales, muchos de los cuales utilizarán este torneo como preparación para el Clásico Mundial de Béisbol. Los Federales de Chiriquí descansarán en la jornada inaugural, lo que les permitirá analizar a sus rivales antes de su debut el 2 de febrero contra México Rojo. Su meta es superar el protagonismo alcanzado en Miami 2024, donde llegaron a semifinales.

El torneo contará con 10 árbitros designados por la Confederación para impartir justicia, destacando la presencia de oficiales con amplia trayectoria internacional. ¡La mesa está servida en Jalisco!

