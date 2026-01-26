Serie del Caribe 2026 | Se definen los protagonistas del Clásico Caribeño

La Serie del Caribe se jugará del domingo, 1 de febrero de 2026 al sábado, 7 de febrero de 2026.

Panamá/A pocos días de que rompa el celofán la Serie del Caribe Jalisco 2026 este 1 de febrero, el panorama de los equipos participantes ha tomado forma definitiva en la mayoría de las ligas invernales, destacando una histórica representación doble por parte del país anfitrión.

México define sus colores Los Charros de Jalisco se consagraron bicampeones de la Liga Arco Mexicana del Pacífico tras completar una barrida en la Serie Final ante los Tomateros de Culiacán. Debido al formato del torneo en suelo tapatío, ambos equipos representarán a la nación: la novena de Jalisco llevará el nombre de México Rojo, mientras que el conjunto de Culiacán competirá como México Verde.

Puerto Rico y Panamá afinan detalles

• Puerto Rico: Los Cangrejeros de Santurce, monarcas de la LBPRC, iniciaron sus entrenamientos bajo el mando de Omar López. El "roster" boricua de 28 peloteros presume de gran experiencia con receptores de la talla de Christian Vázquez y Juan Centeno, ambos poseedores de anillos de Serie Mundial. Su debut está pactado para el 1 de febrero contra México Verde.

• Panamá: Los Federales de Chiriquí se encuentran concentrados en el Estadio Nacional Rod Carew, enfocando toda su artillería en el pitcheo. La estrategia panameña busca maximizar el comando de los lanzadores y consolidar un bullpen con roles definidos para enfrentar a las potencias de la región.

Finales en el Caribe: Dominicana y Venezuela en la recta final

• República Dominicana: La Serie Final de la LIDOM se mantiene en suspenso. Los Toros del Este lograron una victoria clave 3-2 frente a los Leones del Escogido, logrando acercarse en la confrontación que favorece a los melenudos 2-1.

• Venezuela: Los Navegantes del Magallanes sellaron su boleto a la gran final de la LVBP tras vencer a los Bravos de Margarita. El conjunto "turco" se medirá contra los Caribes de Anzoátegui para definir quién llevará el estandarte venezolano a territorio mexicano.

El Estadio Panamericano será el epicentro donde estas novenas buscarán la gloria caribeña, apoyados en una mezcla de prospectos y veteranos de Grandes Ligas.

