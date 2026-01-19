Serie del Caribe 2026| Panamá: gerente Dámaso Espino cataloga al torneo como pieza valiosa rumbo al Clásico Mundial de Béisbol

El evento caribeño se realizará en Guadalajara, México entre el 1 y el 7 de febrero; un mes antes del torneo orbital avalado por las Grandes Ligas.

Panamá/El gerente general de la Selección de Panamá, Dámaso Espino, expresó su confianza en el trabajo de los Federales de Chiriquí en la Serie del Caribe y en la labor de José Mayorga como mánager.

Espino señaló que el grupo de jugadores que actualmente participa en la Serie del Caribe forma parte importante del proceso rumbo al Clásico Mundial, destacando la calidad del talento disponible en el país.

“Positivo muchos peloteros importantes de nuestro país, peloteros que probablemente estén en el clásico y otro grupo que también es un plan B para cualquier lesión de algún pelotero que consideramos en estos momentos”, sostuvo Espino.

Reconoció que, aunque Panamá no cuenta con una base tan amplia de jugadores como otras potencias, el talento existente es de alto nivel y está siendo bien aprovechado dentro del proceso de selección.

“Somos un país pequeño, tenemos tremendos peloteros, pero no un grupo grande y este es uno muy importante que se ha conformado para la Serie del Caribe y creo que es indirectamente parte del proceso del Clásico Mundial”, agregó.

Sobre la participación de los Federales en la Serie del Caribe, el dirigente se mostró optimista y no descartó que el equipo panameño pueda ser una de las sorpresas del torneo regional.

“Veo un equipo que puede sorprender en la Serie del Caribe”, dijo de los Federales de Chiriquí.

Finalmente, Espino valoró positivamente la designación de José Mayorga como mánager de los Federales, resaltando su experiencia y el conocimiento profundo que tiene del grupo de jugadores.

“Uno de los atributos de José Mayorga es que él tiene una continuidad con estos muchachos; eso le da una ventaja en la toma de decisiones, entre más lo conoces, más ha compartido con ellos y el hecho de que ha estado en Series del Caribe anteriormente, Premier12”, concluyó.

Información de Probeis