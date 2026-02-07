Serie del Caribe 2026 resultados semifinales| El torneo tendrá una final a la mexicana

El certamen regional de béisbol disputó sus partidos de semifinales cuyos resultados garantizaron la coronación de un nuevo campeón.

México/Los equipos México Verde y México Rojo se enfrentarán el sábado en la final de la Serie del Caribe 2026 tras vencer con remontadas a República Dominicana y Puerto Rico, respectivamente, en las semifinales del torneo que se celebra en el estadio Panamericano de béisbol.

Con esta final, México ha asegurado su décimo título en la historia del clásico caribeño.

En el partido estelar, los Charros de Jalisco, bajo la denominación de México Rojo, doblegaron 8x6 a los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico.

Ambas novenas le pusieron número a sus casilleros en la carrera inicial. Yohandy Morales pegó un jonrón solitario por Puerto Rico. Mateo Gil impulsó la carrera mexicana con un sencillo.

Los Charros dieron la voltereta en el cierre del segundo inning con un jonrón de Connor Hollis para remolcar a Leo Heras que había recibido base por bolas.

Los Cangrejeros también se volaron la barda en la tercera alta cuando Gabriel Cancel hizo volar la pelota entre el jardín izquierdo y el central.

Un nuevo palo de cuatro estaciones se registró para México en la tercera baja. Lo conectó Bligh Madris y se llevó por delante a Michael Wielansky.

Puerto Rico logró dos carreras en la cuarta entrada, anotadas por Emmanuel Rivera y Christian Vázquez, y un par más en la quinta, timbradas por Isan Díaz y Velázquez Nelson, para darle la vuelta al marcador.

Los Charros tuvieron su 'lucky seven' y lograron un rally de tres carreras. Gil produjo una y Heras, dos para el 8x6 definitivo.

Gerardo Reyes se llevó el triunfo con salvamento de Trevor Clifton. Derek West fue el pitcher derrotado.

- Le repiten voltereta a Dominicana -

En la primera semifinal, México Verde venció 9x4 a República Dominicana.

Esta fue la segunda victoria consecutiva de los Tomateros de Culiacán, identificados como México Verde, de atrás ante los Leones del Escogido dominicanos, que terminaron como líderes de la primera ronda de la Serie.

"No fue fácil, le ganamos a un equipo que fueron campeones el año pasado y vino aquí jugando muy buen béisbol. Quiero dar crédito a mi gente, casi todo el line-up tuvo contribuciones a la ofensiva. Estamos en posición de ganar el campeonato", dijo Lorenzo Bundy, mánager de México Verde.

El jueves, en el cierre de la primera fase, la novena verde local remontó para imponerse 10x7 al equipo quisqueyano.

Este viernes, David Reyes, serpentinero titular de México Verde, recibió las dos primeras carreras quisqueyanas, anotadas por Franchy Cordero en la segunda entrada y Sócrates Brito en la tercera.

Oscar de la Cruz abrió por República Dominicana.

Tras salir ileso de una casa llena en el segundo episodio, en el cuarto dejó dos Tomateros embasados. Kenny Hernández entró al relevo y su primer rival, Estevan Florial, le conectó un jonrón para llevarse por delante a Víctor Mendoza y Luis Verdugo y así concretar la remontada de los Tomateros.

En el sexto rollo, Verdugo con un sencillo y Alí Solís con un elevado de sacrificio produjeron dos carreras más para la novena local.

En el cierre de ese sexto episodio, el relevista mexicano Sasagi Sánchez ingresó al partido con la casa llena de Leones, y al regalar la base por bolas la tercera carrera dominicana entró de caballito. No obstante, la amenaza quisqueyana terminó con tres hombres varados en los senderos.

En la 'lucky seven', México logró un rally de cuatro carreras anotadas por Allen Córdoba, Yadir Drake, Víctor Mendoza y Joey Meneses.

Gustavo Núñez produjo la cuarta y última carrera dominicana con un sencillo en la octava entrada.