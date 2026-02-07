LPF Torneo Clausura 2026 resultado| San Francisco FC vs CAI: 'Vikingos' dominaron en el 'Derbi del Oeste'

Sintoniza el partido Árabe Unido vs Tauro FC el sábado 7 de febrero a las 8:30 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Club Atlético Independiente (CAI) impuso su contundencia y se quedó con el Derbi del Oeste al vencer 3-0 al San Francisco FC, en el partido que dio inicio a la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). El encuentro se disputó en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez de La Chorrera.

El conjunto vikingo abrió el marcador de forma temprana gracias a Yeison Vásquez, quien anotó apenas al minuto 3. La ventaja se amplió al 18’, cuando Davis Contreras aprovechó una ocasión clara para el segundo tanto, y antes del descanso Jafet Obando sentenció el compromiso con el 3-0 definitivo al minuto 39.

A pesar del marcador, las estadísticas reflejaron un partido con mayor iniciativa por parte del San Francisco FC, que terminó con el 52% de la posesión y 14 remates totales. Sin embargo, solo cuatro de esos disparos fueron a puerta, frente a un CAI que fue letal: seis remates y los seis dirigidos al arco rival.

Los 'Monjes' también superaron al CAI en ataques (91 contra 72) y tiros de esquina (4-0), pero la falta de eficacia les pasó factura. En el apartado disciplinario, el partido se jugó con corrección, sin tarjetas rojas, aunque San Francisco FC recibió tres amonestaciones, mientras que el CAI no vio tarjetas amarillas.

Con este resultado, el CAI arranca con fuerza la jornada y se queda con el orgullo del Derbi del Oeste, demostrando que la efectividad sigue siendo clave en el Torneo Clausura 2026.

Próximos partidos

La cuarta jornada continuará con los siguientes partidos:

Sábado 7 de febrero de 2026: UMECIT FC vs Sporting San Miguelito (COS Sports Plaza, 4:00 p.m.)

Sábado 7 de febrero de 2026: Alianza FC vs Plaza Amador (Complejo Deportivo Los Andes, 6:15 p.m.)

Sábado 7 de febrero de 2026: Deportivo Árabe Unido vs Tauro FC (COS Sports Plaza, 8:30 p.m.)

Domingo 8 de febrero de 2026: Unión Coclé FC vs CD Universitario (Estadio Virgilio Tejeira, 4:00 p.m.)

Domingo 8 de febrero de 2026: Veraguas United vs Herrera FC (Estadio Aristocles 'Toco' Castillo, 6:15 p.m.)

