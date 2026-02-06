Super Bowl | Matthew Stafford gana su primer MVP de la NFL a los 37 años

Stafford , de 37 años, superó a Maye por apenas cinco puntos (366 contra 361) en la votación más cerrada desde 2003.

Santa Clara, Estados Unidos/En su temporada 17 en la NFL, el quarterback de Los Angeles Rams, Matthew Stafford, fue reconocido el jueves con su primer premio MVP (Jugador Más Valioso), al superar al joven Drake Maye (Patriots) en una ajustada votación.

Maye, mariscal de campo de 23 años, se quedó sin el máximo galardón de la fase regular pero el domingo tendrá la oportunidad de conquistar su primer título de la liga de football americano (NFL) en el Super Bowl, que enfrentará a los Patriots ante los Seattle Seahawks.

Este reconocimiento llega una semana después de que los Rams sufrieran una dolorosa derrota en la final de la Conferencia Nacional ante los Seahawks.

El equipo angelino se quedó así a un paso de jugar su primer Super Bowl desde 2022, cuando alzó el trofeo de la mano de Stafford.

El mariscal de campo, elegido con el número uno del Draft de 2009 por los Detroit Lions, resurgió este curso liderando la liga en yardas de pase (4.707) y pases de touchdown (46), cometiendo solo ocho intercepciones.

El galardón fue anunciado en la gala 'NFL Honors' celebrada en el Palace of Fine Arts de San Francisco (California), cercano a la sede del Super Bowl el domingo, el Levi's Stadium de Santa Clara.

En otros galardones, Jaxon Smith-Njigba (Seahawks) y Myles Garrett (Cleveland Browns) fueron nombrados Jugador Ofensivo y Defensivo del año, respectivamente.

Tetairoa McMillan (Carolina Panthers) fue escogido como el Mejor Novato Ofensivo y Carson Schwesinger (Cleveland Browns) fue el Defensivo.

En los banquillos, Mike Vrabel (Patriots) recibió el galardón de Mejor Entrenador.

-- Los cinco últimos ganadores del premio MVP de temporada de la NFL:

2026: Matthew Stafford (Los Angeles Rams/quarterback)

2025: Josh Allen (Buffalo Bills/quarterback)

2024: Lamar Jackson (Baltimore Ravens/quarterback)

2023: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs/quarterback)

2022: Aaron Rodgers (Green Bay Packers/quarterback)

De Gloria Estefan a Shakira: íconos latinos del Super Bowl antes de Bad Bunny

Aunque el show de Bad Bunny será el primero principalmente en español, una colección de figuras latinas brillaron antes que el puertorriqueño sobre el icónico escenario del Super Bowl, la final de la liga de football americano.

Estas son algunas de las figuras con raíces de la región que, desde la década de 1990, han dejado su huella en el mayor escenario global.

Shakira y Jennifer López (2020) -

En febrero de 2020, a semanas de que el covid-19 encerrara al mundo en casa, Shakira y Jennifer López unieron sus talentos en un exuberante show en Miami que incluyó también connotaciones políticas.

El concierto, primero protagonizado por dos mujeres latinas, fue una orgullosa celebración de la diversidad en un clima que ya era crecientemente hostil hacia los migrantes en Estados Unidos, donde Donald Trump estaba a meses de terminar su primera presidencia (2017-2021).

"¡Hola Miami!", saludó en español la colombiana Shakira al arranque de un recital con mensajes de reivindicación para diversos colectivos como los Dreamers, los hijos de inmigrantes indocumentados que nacieron en Estados Unidos.

J-Lo también honró sus orígenes al lucir una capa de plumas que tenía de un lado la bandera estadounidense y del otro la puertorriqueña, que mostró cuando su hija entonaba "Born in the USA" de Bruce Springsteen.

El propio Bad Bunny y el colombiano J Balvin se sumaron al espectáculo que hizo vibrar el Hard Rock Stadium.

Gustavo Dudamel (2016)

El reconocido director de orquesta Gustavo Dudamel fue un invitado especial de la edición 50 del Super Bowl, liderada por Coldplay, que tuvo la misma sede que la del domingo, el Levi's Stadium de Santa Clara (California).

El venezolano, dirigiendo a la Youth Orchestra Los Angeles (YOLA), le dio el toque sinfónico al espectáculo de la popular banda británica, al que se unieron también Beyoncé y Bruno Mars.

Gloria Estefan (1992 y 1999) -

La emblemática cantante fue una de las celebridades de alcance mundial que ayudó a realzar el evento.

La primera presentación de la artista cubano-estadounidense fue en 1992, antes de que el show adoptara el formato actual y su popularidad alcanzara la del propio partido por el título de la NFL.

En el invierno de Mineápolis, Estefan le puso ritmo a un espectáculo temático en el que estuvo acompañada de bailarines y patinadores olímpicos.

En 1999 regresó para una celebración de salsa y soul en Miami en la que compartió la tarima con Stevie Wonder y Big Bad Voodoo Daddy.

Arturo Sandoval (1995) -

El reconocido trompetista cubano Arturo Sandoval ofreció una memorable contribución al recital de 1995 de Tony Bennett, Patti LaBelle y el grupo Miami Sound Machine.

En el espectáculo, titulado "Indiana Jones y el Templo del Ojo Prohibido", Sandoval interpretó un solo de trompeta durante la versión de Bennett del clásico de Duke Ellington "Caravan".