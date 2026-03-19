Ataque de Irán contra centro gasístico impacta suministro mundial, dice Catar

"Este ataque tiene importantes repercusiones para el suministro energético mundial", declaró en una rueda de prensa tras los graves daños sufridos en la instalación de Ras Laffan.

Doha, Catar/El primer ministro de Catar, el jeque Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, condenó este jueves los ataques de Irán contra el principal centro gasístico del país.

"Este ataque tiene importantes repercusiones para el suministro energético mundial", declaró en una rueda de prensa tras los graves daños sufridos en la instalación de Ras Laffan.

Teherán lanzó el miércoles varias oleadas de ataques contra infraestructuras energéticas de países del Golfo.

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