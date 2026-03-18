F1: Verstappen destroza el nuevo reglamento 2026 mientras Hamilton lo compara con el karting

Entre las innovaciones técnicas , los pilotos pueden activar en carrera un modo " adelantamiento " y un botón de " boost " para darse un aumento de potencia eléctrica y adelantar a un rival que los sigue muy de cerca.

Paris, Francia/Para Max Verstappen, la Fórmula 1 se parece a una carrera insípida de monoplazas eléctricos. Lewis Hamilton, por contra, confiesa que recupera el placer del karting de su infancia: las estrellas de la parrilla se oponen sobre las nuevas reglas de la disciplina reina del automovilismo.

Verstappen, ganador de cuatro coronas mundiales con Red Bull pero con problemas en este inicio de temporada, no escatima en críticas desde el pasado invierno boreal contra la F1 versión 2026, cuyo reglamento sobre los motores mitad eléctricos y mitad térmicos, los chasis y la aerodinámica, ha cambiado por completo.

Uno de los objetivos de la Fórmula 1 y de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) es mejorar el ya de por sí próspero espectáculo, favoreciendo los adelantamientos en los circuitos.

"Si a alguien le gusta eso, entonces es que no entiende realmente lo que es el deporte del automovilismo", lanzó el pasado domingo ante la prensa en Shanghái Max Verstappen, especialmente irritado por sus malos resultados en el Gran Premio de China, tercera etapa del Mundial.

Afirma que al volante de su nuevo Red Bull tenía la impresión de estar como en el videojuego Nintendo "Mario Kart". Anteriormente ya había comparado la F1 versión 2026 con la "Fórmula E (eléctrica) con esteroides".

"Una broma" -

Verstappen fue el gran dominador de 2021 a 2024 y el año pasado se quedó a dos puntos de un quinto título, que fue a manos del británico Lando Norris (McLaren).

Pero su inicio de temporada está resultando decepcionante: sexto en el GP de Melbourne (Australia) el 8 de marzo, sólo pudo ser noveno en la carrera esprint el sábado en Shanghái y abandonó a diez vueltas para el final en el GP del domingo por un problema mecánico.

Un "fin de semana especialmente malo", declaró.

El neerlandés de 28 años recibió el apoyo del doble campeón del mundo 2005-2006 Fernando Alonso, en el pozo de la clasificación con su Aston Martin-Honda como fuente de continuas averías: el veterano español de 44 años ironizó sobre "un campeonato de baterías".

Entre las innovaciones técnicas, los pilotos pueden activar en carrera un modo "adelantamiento" y un botón de "boost" para darse un aumento de potencia eléctrica y adelantar a un rival que los sigue muy de cerca.

Pero el riesgo es quedarse batería y que te vuelvan a adelantar, fustigó Verstappen, que resumió abatido: "Es simplemente una broma".

En una dinámica mucho más positiva, Ferrari defiende el reglamento de 2026 para el que su director francés, Frédéric Vasseur, afirmó haber estado preparándose desde hace un año.

Sus pilotos, Lewis Hamilton, superestrella británica coronada siete veces, y el monegasco Charles Leclerc, brillan en este comienzo de temporada y terminaron en Shanghái tercero y cuarto, por detrás de los Mercedes del prodigio italiano de 19 años, Kimi Antonelli, y del británico George Russell, que se había impuesto en Melbourne.

"Al público le encanta" -

Los dos pilotos de la Scuderia ofrecieron una enconada batalla sobre el asfalto, llegando a tocarse rueda con rueda en las curvas, y desafiando a los muy competitivos Mercedes.

Lo que llevó a Hamilton, que a sus 41 años ya lo ha visto todo, a decir que fue "la mejor experiencia de carrera que (haya) vivido jamás en Fórmula 1", comparándola con... "el karting, (con) idas y vueltas constantes", esos minúsculos bólidos en los que todos los pilotos comienzan cuando son niños.

Preguntado por la prensa en Shanghái, Toto Wolff, director de la escudería Mercedes que domina por el momento el Mundial, aseguró que al "público le encanta" la nueva F1.

"Stefano (Domenicali, presidente de la Fórmula 1) es de la misma opinión. Conducir el coche quizá no sea la parte más agradable para algunos, pero el espectáculo gusta al público", insistió el influyente dirigente austríaco.

Por parte de la FIA, un vocero indicó el martes a la AFP que habrá "una reunión esta semana con los jefes de equipo, pero no se esperan cambios importantes".

En cambio, "diez días después del Gran Premio de Japón (el 29 de marzo), está prevista una reunión con los directores técnicos de cada equipo para hacer un balance más detallado y aportar modificaciones, si fuera necesario", se añadió.