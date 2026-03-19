Aprehenden a exdirector regional del Ifarhu de Panamá Este y a un comerciante por presunto peculado

Las investigaciones apuntan a un supuesto faltante de cheques y tarjetas correspondientes a beneficiarios de distintos programas de becas.

El exdirector regional del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) de Panamá Este y un comerciante fueron aprehendidos esta mañana en medio de diligencias de allanamiento, realizadas por la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional.

Se trata de una investigación por la presunta comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de peculado que habría dejado una lesión de $145,265.80 en perjuicio del Ifarhu.

Las investigaciones apuntan a un supuesto faltante de cheques y tarjetas correspondientes a beneficiarios de distintos programas de becas, entre estos el denominado Pase U.

De acuerdo con las autoridades, los cheques habrían sido cambiados en locales comerciales.

Las aprehensiones se efectuaron en en Nuevo Tocumen y en Brisas del Norte, donde la Fiscalía ubicó documentos y equipos tecnológicos relacionados con la investigación.

Ambos aprehendidos están a órdenes de la Fiscalía Anticorrupción, que adelanta las investigaciones por este caso que involucra recursos destinados a programas sociales y se espera sean llevados a audiencia de control e garantías proximamente.