El sábado 7 de febrero Deportivo Árabe Unido vs Tauro FC desde las 8:30 pm EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ

Panamá/Este sábado 7 de febrero por las pantallas de TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ podrás disfrutar del partido Deportivo Árabe Unido vs Tauro FC desde las 8:30 pm.

El Deportivo Árabe Unido y el Tauro FC llegan a su próximo compromiso con el envión anímico de victorias recientes y posiciones cercanas en la Conferencia del Este, en un duelo que promete intensidad y buen fútbol dentro del campeonato nacional.

Otras noticias: LPF | Luego de tres jornadas disputadas así están las posiciones y goleadores del Torneo Clausura

El conjunto colonense, conocido como el Expreso Azul, viene de lograr un sólido triunfo 0-2 como visitante ante el Sporting San Miguelito, resultado que le permitió escalar posiciones y ubicarse actualmente en el cuarto puesto de la tabla con 4 puntos. El equipo ha mostrado orden táctico y efectividad en momentos clave, aspectos que le han permitido mantenerse en la pelea dentro de una conferencia muy ajustada.

En el plano ofensivo, el principal referente del Árabe Unido ha sido Alessandr Canales, quien se erige como el máximo goleador del equipo con dos anotaciones, convirtiéndose en una de las piezas más importantes en el esquema ofensivo del conjunto azul.

Por su parte, los albinegros del Tauro FC llegan motivados tras imponerse 1-0 en el Clásico Nacional ante Plaza Amador, un resultado que no solo significó tres puntos de alto valor, sino también un impulso anímico importante. Con esa victoria, el Tauro se ubica en la tercera posición de la Conferencia del Este con 5 puntos, consolidándose como uno de los equipos más competitivos en el arranque del torneo.

Otras noticias: LPF noticias | Gabriel Torres destaca su trabajo en Veraguas United

En cuanto a su producción ofensiva, el Tauro ha repartido sus goles entre Jonathan Ceceña y Saed Díaz, ambos con una anotación, reflejando un ataque que, si bien no depende de un solo nombre, ha sabido responder en partidos de alta exigencia.

Con ambos clubes separados por apenas un punto en la tabla, el enfrentamiento aparece como un choque directo en la lucha por los primeros puestos de la Conferencia del Este, donde cada resultado comienza a marcar diferencias en un torneo que avanza con gran paridad.

Otras noticias: Michael Amir Murillo llegó a Estambul, Turquía para cerrar todo con Besiktas