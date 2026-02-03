El sábado 7 de febrero desde las 8:30 pm EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El delantero panameño Gabriel “Gaby” Torres vivió una noche especial en la Jornada 3 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) al marcar el gol del triunfo en la victoria de Veraguas United por 1-0 ante San Francisco FC, en lo que fue su primer partido como local con el conjunto veragüense.

Tras el encuentro, el atacante conversó con el panel de TVMAX Deportes, donde compartió sus sensaciones sobre su llegada a la provincia, el ambiente en el estadio y el proyecto deportivo del club.

Otras noticias: LPF | Luego de tres jornadas disputadas así están las posiciones y goleadores del Torneo Clausura

“La gente está muy contenta con mi llegada. No solamente para mí, sino para el equipo y para la provincia ha sido algo muy positivo”, expresó Torres, quien destacó la conexión inmediata con la afición. El goleador subrayó que, pese a ser un partido disputado un lunes por la noche, el ambiente en el estadio fue especial: “Fue un partido muy lindo, con un ambiente muy bueno acá en la ciudad de Veraguas”.

Un gol que valió tres puntos y emoción personal

Torres valoró su tanto como un momento clave en su adaptación al club. “Pude marcar un bonito gol y darle los primeros tres puntos al equipo”, comentó, resaltando la importancia del triunfo para mantenerse en la parte alta de la tabla. El atacante reconoció que enfrentar a su exequipo, San Francisco FC, tuvo un sabor especial: “Siempre tengo un cariño por San Francisco, pero era un bonito gol y había que celebrarlo”.

Otras noticias: LPF Torneo Clausura 2026 resultados| Árabe Unido doblega a Sporting San Miguelito

Proyecto deportivo y compromiso con la provincia

El delantero explicó que su decisión de unirse a Veraguas United fue una apuesta tanto personal como institucional. “Siempre te seduce el proyecto de venir acá y potenciar a los jugadores, es un equipo bastante joven”, afirmó, destacando el trabajo de la directiva y el cuerpo técnico liderado por Felipe Borocchi y David.

Torres también habló del vínculo con los fanáticos más jóvenes: “Al salir de cada entrenamiento tengo por lo menos unos 100 niños para tomarse fotos, eso es lo que me ha hecho estar bien aquí”, una imagen que refleja el impacto de su presencia en el crecimiento del fútbol en el interior del país.

Compañerismo y apuesta por el talento joven

En su análisis del plantel, “Gaby” elogió a sus compañeros, en especial a Miguel Camargo y al juvenil Estevin López. Sobre este último, señaló: “Es una apuesta muy buena del club, un chico con mucho futuro”, mientras que de Camargo resaltó la amistad de años y la química dentro y fuera de la cancha.

Otras noticias: LPF Torneo Clausura 2026 resultado| Plaza Amador vs Tauro FC: albinegros agravan situación de los plazinos en el 'Clásico Nacional'

Apoyo a Michael Amir Murillo y mirada a la Selección

Durante la entrevista, Torres también se refirió a la situación de su compatriota Michael Amir Murillo en el fútbol europeo. “Es importante que todo Panamá le demos el apoyo a Amir. Es un jugador fuerte y esto será un reto para volver a estar bien”, comentó, pensando además en el gran objetivo de la Selección de Panamá: “Necesitamos tener a Amir de la mejor forma para lo que todos queremos, que es el Mundial”.

Visión sobre la LPF y el crecimiento del fútbol en provincias

El goleador valoró el nivel competitivo de la Liga Panameña de Fútbol y pidió considerar mejores horarios para los partidos en Veraguas. “Un lunes por la noche cierra un poco la puerta a la afición; un viernes o sábado permite que el fanático disfrute más del equipo”, señaló, aunque reconoció que la liga “va por un muy buen camino, con partidos cerrados y de alto nivel”.

Torres cerró con un mensaje claro sobre su rol dentro y fuera del campo: “El traerme a mí es una apuesta para darle crecimiento al fútbol acá, no solo dentro de la cancha, sino también fuera”, reafirmando su compromiso con el desarrollo del deporte en las provincias y su visión de futuro como posible formador y entrenador.

Con su primer gol, el respaldo de la afición y un liderazgo que trasciende los 90 minutos, Gabriel Torres comienza a dejar huella en Veraguas United y en una LPF que sigue creciendo en competitividad y alcance nacional.

Otras noticias: Michael Amir Murillo quedó fuera de la convocatoria del entrenador Roberto De Zerbi