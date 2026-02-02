LPF Torneo Clausura 2026 resultados| Árabe Unido doblega a Sporting San Miguelito

Sintoniza el partido Árabe Unido vs Tauro FC el sábado 7 de febrero a las 8:30 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/El Deportivo Árabe Unido obtuvo su primera victoria del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) tras vencer al Sporting San Miguelito, por 2 goles a 0, en el COS Sports Plaza.

Giovany Herbert marcó el primer gol del equipo colonense al minuto 12. Posteriormente, Alessandro Canales concretó el segundo tanto al minuto 47.

Con este resultado, el Árabe Unido suma cuatro puntos e iguala a Sporting en unidades. No obstante ocupa el cuarto lugar en la taba de posiciones de la Conferencia Este porque tiene cuatro goles anotados, uno más que el equipo representativo de San Miguelito.

Herrera FC 1-1 CD Universitario

En la Conferencia Oeste, Herrera FC y el Club Deportivo Universitario empataron en un juego disputado en el estadio Gustavo Posam de Parita.

Los universitarios partieron por delante al minuto 33 con un gol de Alejandro Yearwood.

El tanto de la paridad de los herreranos llegó por medio de Ronnie Villarreal al minuto 67.

De esta manera, el Club Deportivo Universitario suma cinco puntos y se coloca cerca del CAI (Club Atlético Independiente) en los primeros puestos de la división. Mientras que Herrera FC suma su segundo empate del torneo para dos unidades.

Próximo partido

🌙 Lunes 2 de febrero – Cierre de la Jornada 3

El telón de la fecha se baja en el Estadio Toco Castillo de Santiago, con el duelo entre Veraguas United y San Francisco FC desde las 8:30 p.m.. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para no perder contacto con los líderes del Oeste.