Automovilismo| Luis 'Lucho' Ramírez brilla en la primera fecha del TCR Panamá

El piloto asociado a TVMAX marcó la pauta en la jornada que arrancó el calendario automovilístico de este año.

Panamá/El piloto panameño Luis 'Lucho' Ramírez comenzó la temporada 2026 con el pie derecho al imponerse en la primera fecha del TCR Panamá, disputada este fin de semana en el Autódromo Panamá.

El TCR, categoría que por segundo año consecutivo se corre en el país, fue el evento estelar de la apertura del automovilismo nacional, en una jornada cargada de adrenalina, condiciones cambiantes, duelos intensos y tiempos extremadamente cerrados.

A bordo de su potente Hyundai Elantra N, Ramírez administró con inteligencia los dos heats finales, marcando el ritmo de carrera para superar al argentino Diego Ciantini, quien compitió en dupla con el istmeño Carlos Rubén Herrera.

En el segundo heat, Ramírez largó desde la última posición por la parrilla invertida de la clasificación, pero rápidamente se abrió paso hasta la punta y se mantuvo firme pese a la presión constante de la dupla Herrera–Ciantini, que intentó sin éxito arrebatarle el liderato.

También destacó el panameño Mario Bárcenas, al volante de un Hyundai Elantra del equipo AP Racing, quien protagonizó una sólida escalada tras largar octavo en el segundo heat y cerrar tercero en la manga final.

Por su parte, el istmeño Gianni Alessandria, en un modesto Honda Civic, se defendió como “gato panza arriba” y regresó a la pista con una actuación combativa que lo dejó con la frente en alto.

Con este resultado, Ramírez firmó su primer podio del año y ratificó su crecimiento dentro del TCR panameño.

"Muy contento con este excelente resultado, que nos brinda muchas fuerzas para seguir trabajando. Quiero agradecer a cada una de las personas que nos acompañan, a los sponsors, a mi familia y a mi equipo", expresó Ramírez al periodista Harmodio Arrocha.

"Esperamos sostener el nivel para pelear nuevamente por el triunfo en las carreras que vienen", agregó.

La parrilla del TCR contó con la participación de diez autos, incluyendo cinco pilotos internacionales. La primera fecha también dejó buenos dividendos para los nacionales Solly Betesh, Pedro Tuñón y Edwin Serrano, quienes lograron su primer podio de la temporada.

Con el semáforo apenas en verde y la temporada recién arrancando, Luis 'Lucho' Ramírez ya avisó que no vino a pasear: vino a correr, a pelear y a poner el nombre de Panamá en lo más alto del asfalto. El TCR 2026 apenas calienta motores… y Ramírez ya va en sexta.

