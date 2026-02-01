Solly Betesh| El piloto panameño vislumbra su retorno al GT Challenge de las Américas

Sintoniza la Carrera Internacional hoy, domingo 1 de febrero, desde las 10:30 a.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Con la temporada 2026 en el horizonte, el experimentado piloto Solly Betesh apunta alto en lo que será su regreso al Campeonato GT Challenge de Las Américas.

Betesh, un referente del automovilismo nacional, correrá esta temporada en el GT Challenge en dupla con Luis Ramírez, al volante del Audi R8 LMS GT3 EVO II en la categoría GTS, la más rápida del evento internacional que reúne a los mejores pilotos de la región.

El piloto, con más de cuatro décadas tras el volante, conversó esta tarde en el Autódromo Panamá con el medio digital Harmodio Arrocha Sports sobre su retorno al GT Challenge, la nueva temporada que arranca este domingo y el nuevo look de su potente Audi R8 LMS GT3 EVO II.

Al ser consultado sobre los planes para esta nueva campaña, fue claro en su objetivo: poner a punto el auto para volver a pelear en la pista.

"Decidimos hacer un alto para correr toda la temporada 2025 en el Autódromo Panamá y de esta forma prepararnos y conocer mejor el desempeño del carro. Nos llevará algún tiempo adaptarnos y por eso serán muy importantes las pruebas que se vienen en los próximos días para optimizar todo", explicó Betesh.

El reconocido piloto istmeño ha obtenido triunfos tanto en pistas internacionales como en Panamá.

Compite desde hace cuatro décadas, pero la idea del retiro parece todavía muy lejana.

"Competir es adrenalina pura, es manejar un avión de combate, no hay nada que se le compare. Los retos hacen que mi vida sea interesante, superarlos es lo que hace que mi vida tenga sentido", sostuvo.

Betesh también habló sobre la nueva decoración del auto para la temporada 2026 y se mostró satisfecho con el cambio hacia un tono rojo más intenso.

"Me gusta el brillo y los colores más fuertes. Y el logo de Auto Venta Barriga se ve más fresco", comentó.

Al volante de su Audi R8 LMS GT3 EVO II marcó esta tarde el ritmo de la Qualy con un tiempo de 1:01.941. para quedarse con la' Pole Position' en Gran Turismo A-1.

El evento

El GT Challenge de las Américas es un campeonato internacional de automovilismo de velocidad enfocado en autos de tipo GT3, avalado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que reúne a pilotos y equipos de varios países de América Latina y el Caribe para competir en circuitos de la región.

¿Qué es exactamente?

Es una competencia de autos deportivos tipo GT3 , con vehículos de alto rendimiento de marcas reconocidas como Porsche, Ferrari, Lamborghini, Audi y Mercedes-AMG .

, con vehículos de alto rendimiento de marcas reconocidas como . El torneo es internacional , con pilotos y equipos de distintos países de América; no está limitado solo a uno.

, con pilotos y equipos de distintos países de América; no está limitado solo a uno. Está avalado por la FIA , la entidad mundial que regula el automovilismo profesional.

, la entidad mundial que regula el automovilismo profesional. Se desarrolla en varias fechas a lo largo del año en diferentes autódromos del continente, como el Autódromo Panamá y el Autódromo Las Américas en República Dominicana.

¿Cómo funciona?

El campeonato suele constar de varias fechas o rondas , cada una con carreras en circuito donde los pilotos compiten por puntos para el campeonato.

, cada una con carreras en circuito donde los pilotos compiten por puntos para el campeonato. Los eventos suelen incluir actividades para familias y fanáticos, como exhibiciones de autos, zonas de comida y experiencias relacionadas con el automovilismo.

¿Qué se ve en pista?

Autos deportivos GT3 de gran potencia y diseño aerodinámico.

Pilotos profesionales y reconocidos de la región.

Competencias de velocidad técnica y estratégica en pistas homologadas por la FIA.

El GT Challenge de las Américas es uno de los campeonatos más importantes de autos GT en la región latinoamericana, combinando espectáculo, velocidad y participación internacional de pilotos y vehículos de alto nivel.

