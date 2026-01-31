EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Resultados minuto a minuto de los partidos del sábado 31 de enero en la ronda de ocho del campeonato nacional

El 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se vive a través de TVMAX.

Panamá/La Ronda de Ocho del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil continúa este sábado con cuatro partidos que prometen ser emocionantes.

En esta fecha se estrenan dos series: Herrera contra Panamá Oeste, Panamá Este frente a Panamá Metro. Los primeros juegos de esos dos enfrentamientos se realizarán en los estadios Mariano Rivera de La Chorrera y Rod Carew de la ciudad de Panamá, respectivamente.

Además, Chiriquí Occidente y Coclé continuarán sus hostilidades en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce y Los Santos contendrá ante Chiriquí, en el estadio Kenny Serracín de David, por segunda noche consecutiva.

Jornada anterior

Chiriquí Occidente 0-10 Coclé (Finalizado en 7 episodios)

Coclé se impuso por abultamiento de carreras en siete episodios a Chiriquí Occidente, 10 por 0, en el primer partido de su serie realizado en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.

Alex Flores fue el lanzador ganador al permitir cuatro incogibles, con cinco ponches y una base por bola en seis episodios y dos tercios.

La derrota fue para Darvin Santos quien toleró cinco inatrapables y cinco anotaciones en una entrada.

Aníbal Sánchez conectó cuatro hits en cuatro turnos con dos carreras anotadas y dos empujadas por Coclé. Jaime Escudero de 4-3 con tres anotadas y Ricardo Acosta de 3-2 con una anotada y cuatro remolcadas.

Por Chiriquí Occidente, James Salcedo y Joswal Guerra de 2-1 cada uno. Jesús Arosemena y Haiján Hernández de 3-1 cada uno.

Los Santos 1-4 Chiriquí

Chiriquí tomó la ventaja en la Ronda de Ocho del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil con una victoria este viernes sobre Los Santos en el primer partido de su serie en el estadio Kenny Serracín de David.

Jonathan Guerra controló a la ofensiva santeña al limitarla a un inatrapable y una carrera, propinó siete ponches y dos bases por bolas en seis episodios para ser el lanzador ganador.

Franklin Cárdenas cargó con la derrota al permitir cinco incogibles y cuatro anotaciones en tres entradas y un tercio.

Abdiel Hernández pegó tres hits en cuatro turnos, anotó una carrera y empujó dos por Chiriquí. Alexis Quintero de 4-2 con una remolcada y Henry Pinzón de 4-2.

Edgar Frías bateó el único incogible y empujó la única carrera por Los Santos.