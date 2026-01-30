EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Chiriquí Occidente vs Coclé: juego 1 de la serie de ronda de ocho del campeonato nacional por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/La Ronda de Ocho del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil comienza con dos partidos. Uno de ellos será el primero de la serie entre Chiriquí Occidente y Coclé, en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce, y que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Las alineaciones de ambos equipos para este partido han sido confirmadas y las presentamos a continuación.

Los coclesanos han sido consistentes en este certamen y eso les permitió quedarse con el segundo lugar en la tabla de posiciones de la fase regular con un récord de 18 victorias y tres derrotas.

Las estadísticas colectivas de Coclé reflejan lo que ha sido esta campaña. A nivel ofensivo, batea para promedio de .262, con un slugging de .344 y un porcentaje de llegadas a base (OBP) de .390 para un OPS de .735.

En cuanto a su pitcheo colectivo, el conjunto coclesano registró una efectividad de 1.66 y un WHIP (base por bolas más imparables permitidos entre episodios lanzados) de 1.02.

Por su parte, los occidentales arrancaron el torneo con cuatro victorias en cinco partidos. A pesar de que pasó por inconvenientes en sus partidos de visitante, obtuvo los triunfos necesarios para entrar a esta fase como el séptimo sembrado.

La ofensiva de Chiriquí Occidente tuvo un promedio de .229. Además su slugging es de .265 con un OBP de .341 para un OPS de .607.

Su cuerpo de lanzadores acumuló un porcentaje de carreras limpias permitidas de 3.74 con un WHIP de 1.43.

La defensa coclesana ha cometido 32 errores, en tanto que la occidental sumó 64.

Sigue las acciones de este encuentro a través de este minuto a minuto. Además estaremos dando informes de lo que ocurra en el estadio Kenny Serracín de David con el primer juego de la serie entre Los Santos y Chiriquí.

Antecedentes

Chiriquí Occidente y Coclé se enfrentaron en dos ocasiones durante la etapa regular. El balance es favorable a la 'Leña Roja' coclesana que ganó los dos partidos que realizaron entre sí durante la fase inicial con los siguientes marcadores:

13 de enero: Chiriquí Occidente 0-9 Coclé

Cuatro carreras, en la parte baja del primer episodio, encendieron la llama para la 'Leña Roja' coclesana que se impuso a los occidentales por blanqueada en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.

Joiser González lanzó siete entradas en las que toleró cinco incogibles, dio cuatro ponches y una base por bola lo que le valió para llevarse el triunfo. Jesús González se quedó con la derrota.

Jaime Escudero pegó de 4-2 anotó dos carreras y empujó dos por Coclé. Aníbal Sánchez de 4-2 con una anotada y una impulsada, Jeykol De León de 2-1 con una anotada y dos impulsadas y Ricardo Acosta de 3-1 con una anotada y dos remolcadas.

Por Chiriquí Occidente, Jeremy Gómez de 3-1. Jonathan Ramos, Jesús Arosemena, Manuel Víquez, Walter Moreno y Joshua Cedeño de 2-1 cada uno.

