Béisbol Juvenil 2026 resultado| Chiriquí defiende la casa y aventaja a Los Santos en la Ronda de Ocho

Panamá/Chiriquí tomó la ventaja en la Ronda de Ocho del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil con una victoria este viernes sobre Los Santos, por 4 carreras a 1, en el primer partido de su serie en el estadio Kenny Serracín de David.

Los santeños abrieron el marcador en la parte alta del primer episodio con un imparable productor de una carrera de Edgar Frías. Luego de esa anotación, Abdiel Hernández pegó el hit que puso la pizarra 1-1 en el tramo bajo de esa misma entrada.

Otro incogible de Hernández y uno de Alexis Quintero produjeron dos carreras, en la parte baja de la tercera entrada, que le dieron la ventaja al equipo del 'Valle de la Luna' la que pudo mantener hasta conseguir la victoria.

Jonathan Guerra controló a la ofensiva santeña al limitarla a un inatrapable y una carrera, propinó siete ponches y dos bases por bolas en seis episodios para ser el lanzador ganador.

Franklin Cárdenas cargó con la derrota al permitir cinco incogibles y cuatro anotaciones en tres entradas y un tercio.

Abdiel Hernández pegó tres hits en cuatro turnos, anotó una carrera y empujó dos por Chiriquí. Alexis Quintero de 4-2 con una remolcada y Henry Pinzón de 4-2.

Edgar Frías bateó el único incogible y empujó la única carrera por Los Santos.

Con la serie a su favor, por récord de un triunfo y una derrota, el elenco chiricano volverá a enfrentar al colectivo santeño el sábado 31 de enero en el Kenny Serracín a las 7:00 p.m.

Lo que viene

La Ronda de Ocho continuará este sábado 31 de enero con cuatro partidos. Dos de ellos marcaran los inicios de las series entre Panamá Oeste contra Herrera y Panamá Metro frente a Panamá Este.

Los juegos programados para la siguiente jornada son los siguientes: