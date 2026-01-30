Panamá/Nelson Colón fue presentado este viernes como nuevo entrenador de la selección nacional, cargo que asumirá en el proceso clasificatorio rumbo al Mundial Catar 2027. El técnico debutará oficialmente al frente del equipo en los compromisos ante Cuba y Argentina.

Durante la presentación se destacó la trayectoria de Colón en el baloncesto internacional, particularmente su experiencia con la selección de Puerto Rico. El entrenador formó parte del combinado boricua en los Juegos Olímpicos de París 2024 y también participó en el Mundial anterior. A nivel de clubes, tuvo un exitoso paso por los Cangrejeros de Santurce, con los que conquistó cuatro campeonatos.

En su primera comparecencia, Colón calificó su llegada como "un reto" y se mostró confiado de cara a esta nueva etapa. "Me siento bien optimista, bien contento y listo", expresó. Además, aseguró que su aporte estará alineado con el potencial del plantel: "Creo que lo que puedo aportar va de la mano con el talento que hay aquí".

El entrenador subrayó el rol central de los jugadores dentro del proyecto y enfatizó que ellos son los principales protagonistas del proceso. "Hay que creer en los jugadores, ellos son los protagonistas, no soy yo", afirmó, al tiempo que resaltó el esfuerzo y sacrificio del grupo, especialmente de quienes militan en el extranjero.

El primer desafío competitivo de Colón será dirigir a la selección en las eliminatorias frente a Cuba y Argentina, como parte del camino hacia el Mundial Catar 2027. Esos juegos se realizarán los días 27 de febrero y 2 de marzo, respectivamente.

Colón iniciará así su ciclo al frente del combinado nacional, a la espera de la confirmación de los próximos compromisos dentro del calendario clasificatorio.