Fepaba anuncia a Nelson Colón como nuevo 'coach' para dirigir a la selección nacional de baloncesto

Panamá/La Selección Nacional de Baloncesto de Panamá inicia una nueva etapa con la llegada del puertorriqueño Nelson Colón como su nuevo entrenador en jefe, una decisión que marca el rumbo del equipo de cara a los próximos compromisos regionales e internacionales dentro del calendario del baloncesto FIBA.

Colón toma el relevo del argentino Gonzalo García, quien estuvo al frente del combinado nacional en los procesos recientes. La federación apuesta ahora por un técnico con experiencia en escenarios de alto nivel, tanto en selecciones como en ligas profesionales del Caribe, con el objetivo de fortalecer la estructura del equipo y elevar su competitividad en la región.

Otras noticias: Gonzalo García no continúa: FEPABA anuncia la salida del coach de la Selección de Baloncesto de Panamá

El nuevo estratega cuenta con un recorrido destacado en la Selección Nacional de Puerto Rico, a la que dirigió entre 2021 y 2024. Durante ese ciclo, Colón condujo al equipo boricua en eventos de máxima exigencia como la FIBA World Cup 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024, torneos que consolidaron su perfil como un técnico acostumbrado a trabajar bajo presión y en contextos de alto rendimiento.

A nivel de clubes, Nelson Colón es un nombre reconocido en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) de Puerto Rico, donde ha sido protagonista en múltiples temporadas. Su palmarés incluye cuatro campeonatos obtenidos en los años 2014, 2015, 2020 y 2022, lo que lo posiciona como uno de los entrenadores más exitosos del circuito. En 2024, además, fue nombrado entrenador de los Cangrejeros de Santurce, una de las franquicias históricas y más seguidas del baloncesto caribeño.

Las primeras declaraciones de Colón como nuevo técnico de Panamá fueron compartidas a través de un comunicado oficial de FEPABA (Federación Panameña de Baloncesto). En ese mensaje, el entrenador expresó su sentir por asumir el cargo y el compromiso que representa liderar al equipo nacional. “He aceptado el reto y la responsabilidad de asumir el cargo de Entrenador del Equipo Nacional de Baloncesto de Panamá con profundo respeto hacia el baloncesto panameño y hacia los atletas que representan los colores del país”, señaló.

Otras noticias: Panamá vs Uruguay - Clasificatorio al Mundial de Baloncesto Catar 2027| Esto dejó la batalla con final de infarto en Montevideo

En el mismo comunicado, el estratega adelantó las bases de su proyecto deportivo, centrado en el desarrollo integral del equipo. “Mi enfoque estará dirigido a fortalecer la estructura del equipo, apoyar el talento local y fomentar una cultura de trabajo basada en la unión, el esfuerzo y la excelencia competitiva”, agregó Colón, dejando clara su intención de construir un proceso a mediano y largo plazo.

El nuevo coach también aprovechó para agradecer a su entorno cercano y a los Cangrejeros de Santurce, organización que le brindó la confianza y la flexibilidad para asumir este nuevo desafío internacional sin descuidar su compromiso en el BSN de Puerto Rico.

La llegada de Nelson Colón genera expectativa en el entorno del baloncesto panameño, especialmente entre jugadores, dirigentes y aficionados que ven en su experiencia internacional una oportunidad para dar un salto de calidad. Con competencias regionales, clasificatorios y torneos internacionales en el horizonte, Panamá inicia este nuevo capítulo con la mirada puesta en consolidar una identidad competitiva y en volver a ser protagonista dentro del mapa del baloncesto FIBA.

Otras noticias: Panamá conoce a sus rivales para clasificatorio al Mundial de Baloncesto Catar 2027