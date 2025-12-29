Gonzalo García no continúa: FEPABA anuncia la salida del coach de la Selección de Baloncesto de Panamá

Durante su gestión, Gonzalo García apostó por una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes talentos, buscando darle identidad y continuidad a la Selección Nacional de Panamá .

Panamá/La Selección Nacional de Baloncesto de Panamá inicia una nueva etapa tras confirmarse la salida del coach Gonzalo García, quien ya no continuará al frente del combinado nacional.

La noticia fue hecha oficial por la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) a través de sus redes sociales, poniendo fin a un ciclo marcado por retos competitivos, resultados irregulares y un proceso de evaluación profunda del rumbo del equipo.

“La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) ha decidido que el coach Gonzalo García y su cuerpo técnico no continúen al frente de la Selección Nacional de Baloncesto”, señaló el comunicado oficial, en el que también se destacó el trabajo realizado por el estratega y su grupo de colaboradores. “Agradecemos su profesionalismo, compromiso y el trabajo realizado durante su etapa dirigiendo al equipo nacional, y les deseamos éxitos en sus futuros proyectos”, agregó el ente rector del baloncesto panameño.

La decisión no tomó por sorpresa al entorno del baloncesto panameño, ya que los resultados obtenidos en la AmeriCup y en la eliminatoria mundialista rumbo al Mundial de Baloncesto Catar 2027 habían generado cuestionamientos sobre el desempeño del equipo en momentos clave. Si bien Panamá mostró pasajes de buen juego y competitividad ante rivales de mayor tradición, los resultados finales no terminaron de respaldar el proceso encabezado por García.

Uno de los puntos que habría actuado como catalizador para esta determinación fue el último compromiso oficial dirigido por el coach, disputado ante Uruguay en Montevideo. En ese encuentro, Panamá estuvo muy cerca de lograr una victoria valiosa como visitante, llegando a contar con una ventaja de hasta 12 puntos durante el desarrollo del partido. Sin embargo, el cierre fue adverso y el marcador final reflejó una derrota 84-82, un resultado que dejó sensaciones encontradas tanto en el cuerpo técnico como en los jugadores.

Ese partido terminó siendo simbólico de una tendencia que se repitió en varios encuentros del proceso: buen inicio, competitividad y lapsos de control, pero dificultades para sostener la ventaja en los momentos decisivos. En torneos de alto nivel como la AmeriCup y las clasificatorias mundialistas, esos detalles suelen marcar la diferencia entre avanzar o quedarse en el camino.

Durante su gestión, Gonzalo García apostó por una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes talentos, buscando darle identidad y continuidad a la Selección Nacional de Panamá. El proceso también estuvo marcado por la incorporación de jugadores con experiencia internacional, en un intento por elevar el nivel competitivo del equipo frente a potencias de la región. No obstante, los objetivos trazados por la dirigencia no se cumplieron en su totalidad, lo que llevó a FEPABA a tomar una decisión de fondo.

Ahora, el combinado nacional deberá reorganizarse de cara a sus próximos compromisos, entre ellos el partido ante Cuba, que cobra especial relevancia en el calendario inmediato. La salida del cuerpo técnico obliga a la federación a acelerar la búsqueda de un nuevo entrenador que pueda asumir el reto de reencaminar el proyecto, fortalecer la identidad del equipo y maximizar el rendimiento del talento disponible.

Desde FEPABA no se han adelantado detalles sobre el perfil del próximo seleccionador, pero se espera que la elección esté alineada con un plan a mediano y largo plazo, pensando especialmente en el camino hacia el Mundial de Baloncesto Catar 2027 y en la consolidación de Panamá como un equipo competitivo en el área.

La salida de Gonzalo García marca así el cierre de un capítulo importante para el baloncesto panameño. Con el agradecimiento institucional y el reconocimiento a su trabajo, la federación apuesta ahora por un nuevo comienzo, consciente de que el margen de error se reduce y que el crecimiento del deporte exige decisiones firmes.

El reto está planteado: Panamá debe reinventarse, aprender de lo vivido en los últimos torneos y dar el siguiente paso en su aspiración de consolidarse entre las selecciones protagonistas de la región. El futuro inmediato dirá si este cambio de timón resulta el impulso que el equipo nacional necesita para volver a competir al más alto nivel.

