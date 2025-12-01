Panamá vs Uruguay - Clasificatorio al Mundial de Baloncesto Catar 2027| Esto dejó la batalla con final de infarto en Montevideo

El juego realizado en el Antel Arena fue muy diferente al primer cotejo, disputado el 27 de noviembre en la Arena Roberto Durán donde los uruguayos fueron contundentes.

Panamá/En un partido completamente distinto al que disputaron el jueves en Ciudad de Panamá, Uruguay tuvo que recurrir a su carácter para borrar una desventaja de doble dígito y llevarse la victoria 84-82 en la última jugada sobre Panamá.

El público del Antel Arena en Montevideo se fue eufórico después de que Santiago Véscovi asistiera a un desmarcado Martín Rojas para la bandeja ganadora.

Punto de inflexión

Tras venir de atrás y recortar una desventaja de 12 puntos en el tercer cuarto, Uruguay volvió a quedar abajo 78-74 con 2:39 por jugar del tiempo reglamentario, luego de un triple de Trevor Gaskins tras un rebote ofensivo.

Sin embargo, el equipo de Gerardo Jauri cerró el encuentro con una racha de 10-4 gracias a la aparición decisiva del base Véscovi, quien anotó una jugada de tres puntos y dio la asistencia ganadora cuando expiraba el reloj.

Jugador del partido

Joaquín Rodríguez firmó 29 puntos con 9 de 16 en tiros de campo, incluidos 5 de 11 en triples. Sumó además 9 rebotes, 4 asistencias y 3 robos para una eficiencia de 35, la más alta del juego (tercer mejor registro en los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo). Sus 17 puntos en la primera mitad mantuvieron a Uruguay en la pelea mientras Panamá apretaba.

Véscovi anotó 10 de sus 16 puntos en el último cuarto. También aportó 6 asistencias, 4 rebotes y 6 robos, la segunda cifra más alta en los Clasificatorios, solo uno menos que Sadiel Rojas (República Dominicana), Luciano Parodi (11 puntos y 7 asistencias) también fue clave en el triunfo del equipo sudamericano.

Jhivvan Jackson, nieto del legendario jugador y entrenador puertorriqueño Flor Meléndez, lideró a Panamá con 29 puntos y un 10 de 21 en tiros de campo. También registró 5 asistencias, 3 rebotes, un robo y un bloqueo.

Erick Romero (15), Akil Mitchell (14) y Trevor Gaskins (10) también terminaron en doble dígito.

Las estadísticas no mienten

A pesar de haber lanzado para un 48 por ciento contra el 40 por ciento de Uruguay, Panamá no pudo cerrar el juego debido al manejo de los uruguayos en las líneas de pase y en el rebote ofensivo.

Los sudamericanos tuvieron una ventaja de 20-11 en puntos tras pérdidas y capturaron 14 rebotes ofensivos, que convirtieron en 15 puntos de segunda oportunidad.

Uruguay también fue más efectivo en transición, superando a Panamá 16-6 en ese rubro.

Para destacar

Uruguay lidera ahora el Grupo D con marca perfecta de 2-0, habiendo vencido nuevamente a su rival más cercano —en el papel— dentro del grupo. Ahora se medirán contra Argentina (1-0) y Cuba (0-1), respectivamente entre finales de febrero y principios de marzo.

Panamá (0-2) ha perdido ahora 12 de sus últimos 14 partidos como visitante en Clasificatorios a la Copa del Mundo. Su próximo rival será Cuba.

Información de FIBA Américas