Panamá - Uruguay| 'Roja sin Mangas' define selección para primeros partidos de Clasificatorio a Mundial de Baloncesto Catar 2027

El camino hacia el torneo orbital comienza con una ventana de dos partidos, uno en la ciudad de Panamá y el otro en Montevideo

Panamá/Un grupo de 12 jugadores integran la selección que representará a Panamá en la primera ventana de dos partidos del Clasificatorio de FIBA Américas al Mundial de Baloncesto Catar 2027.

El equipo panameño, dirigido por Gonzalo García, disputará esos dos encuentros ante Uruguay. El primero se jugará el jueves 27 de noviembre en la Arena Roberto Durán de la ciudad de Panamá, a las 8:40 p.m., y el segundo de llevará a cabo el domingo 30 en la Arena Antel de la ciudad de Montevideo a las 7:40 p.m.

Te puede interesar: Iverson Molinar se perderá el partido clave de Panamá ante Uruguay por lesión

La selección panameña quedó conformada de la siguiente manera:

Jhivvan Jackson Akil Mitchell Trevor Gaskins Ricardo Lindo Eric Romero Ezequiel Bell Daniel Girón Gil Atencio Justin Quintero Jonathan Salazar Roberto Armstrong Amílcar Sánchez

El cuerpo técnico lo integra el 'coach' García quien es asistido por Imanol Hernández, Bryan Waithe y Alberto Duque. Manuel Álvarez es el preparador físico, Grerys Soto el fisioterapeuta.

Gilberto Llerena es el doctor del equipo, Jamaal Levy se desempeña como 'team leader' y José Miguel Samudio hace las funciones de utilero.

Panamá integra el Grupo D del clasificatorio junto a Uruguay, Argentina y Cuba.

El Clasificatorio

¿Qué torneos hay antes del Mundial?

• FIBA Basketball World Cup 2027 Americas Pre‑Qualifiers

No todos los países participan directamente; los equipos que no jugaron el torneo clasificatorio al FIBA AmeriCup 2025 deben disputar estos pre-clasificatorios.

deben disputar estos pre-clasificatorios. Se organizan grupos bajo criterios geográficos (Centroamérica, Caribe, Sudamérica) y los mejores avanzan a los clasificatorios principales.

Por ejemplo, los ganadores y ciertos equipos destacados de esa fase pasan a formar parte del grupo de 16 equipos para la fase Américas.

Te puede interesar: Champions League resultados | Manchester City se complicó en casa y Chelsea desarmó al Barcelona

Clasificatorio principal: FIBA Basketball World Cup 2027 Americas Qualifiers

• Participantes

16 selecciones de FIBA América s participan en esta fase.

de s participan en esta fase. De esos, 12 obtuvieron su cupo tras jugar la AmeriCup 2025, y 4 provienen de los pre-clasificatorios.

• Fases y formato

Primera ronda (First Round)

Los 16 equipos se dividen en 4 grupos de 4.

se dividen en 4 grupos de 4. Cada equipo juega contra los otros tres de su grupo, en formato de ida y vuelta (home-and-away).

(home-and-away). Esto se desarrolla en tres ventanas de partidos: aproximadamente noviembre 2025, febrero 2026 y julio 2026.

de partidos: aproximadamente Al final de esta primera ronda, los tres primeros de cada grupo avanzan a la Segunda Ronda.

Segunda ronda (Second Round)

Los equipos clasificados se redistribuyen en nuevos grupos . Los grupos se combinan así: los equipos de Grupo A + C forman el Grupo E; los de B + D forman el Grupo F.

. Los grupos se combinan así: los equipos de Grupo A + C forman el Grupo E; los de B + D forman el Grupo F. En esta ronda, cada equipo juega ida y vuelta contra los tres equipos provenientes del otro grupo (es decir, los que no vio en la primera ronda).

contra los tres equipos provenientes del otro grupo (es decir, los que no vio en la primera ronda). Se juegan otras tres ventanas : aproximadamente agosto 2026, noviembre 2026 y febrero–marzo 2027.

: aproximadamente agosto 2026, noviembre 2026 y febrero–marzo 2027. Importante: los resultados de la primera ronda se conservan — así que cada partido en la primera fase sigue importando al final.

• ¿Qué se clasifica?