Iverson Molinar se perderá el partido clave de Panamá ante Uruguay por lesión

Panamá/La Selección Nacional de Baloncesto de Panamá recibirá a Uruguay este jueves 27 de noviembre en la Arena Roberto Durán con una noticia que impacta el plan de juego: la baja por lesión de Iverson Molinar una de las figuras más relevantes del combinado nacional.

Comunicado Directo del Jugador

A través de un video en Instagram, el base compartió la determinación con la afición: "Buenas mi gente, acá Iverson Molinar. Primero que todo, quiero desearles mucha suerte a los pelados en esta ventana contra Uruguay en Panamá. Lastimosamente no voy a poder participar en esta ventana, ya que los doctores de mi equipo me recomendaron quedarme y recuperarme de una lesión que estoy sufriendo ahorita mismo".

El jugador, visiblemente contrariado, añadió: "Me hubiera gustado poder participar con los pelados en esta ventana, pero aquí estaré apoyándolos desde lejos y pues para la próxima estaré".

Impacto en el Plan de Juego

La ausencia de Molinar representa un reto táctico significativo para el cuerpo técnico dirigido por Gonzalo García. El jugador, con experiencia en baloncesto universitario estadounidense y en ligas internacionales, es usualmente un contribuyente clave en la creación de juego y en momentos ofensivos decisivos. Su capacidad para penetrar defensas y generar oportunidades para sus compañeros lo hacía un elemento central en el esquema del equipo.

Sin embargo, el equipo panameño cuenta con alternativas en la posición de base que deberán asumir mayores responsabilidades.

El Camino al Mundial FIBA 2027

Este partido marca el inicio de la Eliminatoria FIBA 2027 para el combinado nacional. Panamá comparte el Grupo D con Argentina, Uruguay y Cuba. El formato establece que los tres mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Segunda Ronda de estas eliminatorias.

El escenario no puede ser más propicio: jugar de local en la mítica Arena Roberto Durán, ante lo que se espera sea una multitud que apoye con fervor a la "Banda Roja". El partido está programado para las 8:40 p.m. de este jueves, en un horario ideal para el acompañamiento masivo de la fanaticada.

Panorama Post-Partido

Tras el encuentro en suelo panameño, la selección se trasladará a Montevideo para completar la doble fecha contra el mismo rival. El domingo 30 de noviembre a las 7:40 p.m., los equipos volverán a enfrentarse, esta vez en el Antel Arena de la capital uruguaya.

Contexto Continental

En total, 16 selecciones del continente americano disputarán estas eliminatorias que se extenderán hasta febrero de 2027. Solo siete plazas estarán en juego para la Copa del Mundo FIBA 2027, lo que convierte cada partido, desde esta primera ventana, en un compromiso de altísima presión.

La nómina completa de participantes incluye a: Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela.

A pesar del revés que significa la baja de Iverson Molinar, la Selección Panameña de Baloncesto sale a la cancha con la determinación de iniciar con victoria este largo camino hacia el Mundial, consciente de que un triunfo inicial en casa podría ser fundamental para la moral del equipo y para la complicada travesía clasificatoria que se avecina.