Selección de baloncesto de Panamá | Conoce la lista de preseleccionados por el 'coach' Gonzalo García

Panamá/La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) oficializó este viernes el listado de convocados para la Preselección Nacional Mayor de Panamá, de cara a la primera ventana de los Clasificatorios a la Copa del Mundo de Baloncesto 2027.

La comunicación fue dirigida a todos los Medios de Comunicación Deportivos del país (prensa, radio, televisión y plataformas digitales), marcando el inicio de un nuevo ciclo mundialista.

FEPABA reveló un grupo de 24 jugadores que buscarán un cupo en el roster final para enfrentar esta fase inicial rumbo al Mundial que se disputará en Catar 2027.

Los convocados son: Jhivvan Jackson, Iverson Molinar, Ricardo Lindo Jr., Eric Romero, Akil Mitchell, Ernesto Oglivie, Ezequiel Bell, Trevor Gaskins, Judah Brown, Justin Quintero, Guillermo Navarro, Jonathan Salazar, Gil Atencio, Amílcar Sánchez, Daniel Girón, Roberto Armstrong, Joshua Lemon, Luis Rodríguez, Aaron Gedeón, Eugenio Luzcando, Carlos Javier Rodríguez, Josimar Ayarza, Javier Carter e Isaac Muller.

El cuerpo técnico estará encabezado por el estratega argentino Gonzalo García, acompañado por Imanol Hernández Cané, Alberto Adrián Duque y Bryan Waithe. Completa el staff el preparador físico Manuel Álvarez, el doctor Gilberto Llerena, la fisioterapeuta Grerys Soto, el utilero José Miguel Samudio y el Team Leader, Jamaal Levy.

En total, 16 países del continente americano entrarán en acción desde el 27 de noviembre, continuando su camino hacia la Copa del Mundo FIBA 2027. El proceso clasificatorio se extenderá hasta febrero de 2027, y solo siete naciones obtendrán boleto a la cita mundialista. Los participantes son: Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela.

Los equipos están repartidos en cuatro grupos:

Grupo A : USA, DOM, MEX, NCA

: USA, DOM, MEX, NCA Grupo B : PUR, CAN, BAH, JAM

: PUR, CAN, BAH, JAM Grupo C : BRA, VEN, COL, CHI

: BRA, VEN, COL, CHI Grupo D: ARG, URU, PAN, CUB

Los tres mejores de cada grupo avanzarán a la Segunda Ronda.

En esta primera ventana, Panamá abrirá su participación en casa: enfrentará a Uruguay el jueves 27, a las 8:40 p.m., en la Arena Roberto Durán. Luego, el quinteto nacional viajará a Montevideo para disputar el segundo duelo en el Antel Arena, el domingo 30 de noviembre, a las 7:40 p.m.

La preselección trabajará en doble jornada (mañana y noche) a partir del lunes 24 de noviembre, también en la Arena Roberto Durán.

Los boletos ya están disponibles en Panatickets con precios de Courtside Seat $60, VIP $40, Butacas $12 y General $8. Los menores de 14 años entran gratis en general con camiseta de academia o club de baloncesto. Para descuentos de jubilados, la compra debe hacerse en el punto físico de Multiplaza.

Con información de Fepaba

