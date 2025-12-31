NFL noticias: Escándalo en los Patriots | Christian Barmore enfrenta cargos por violencia doméstica

Los New England Patriots emitieron un comunicado afirmando que están al tanto del incidente desde que ocurrió y que han notificado a la NFL.

Panamá/El tackle defensivo de los New England Patriots, Christian Barmore, se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser acusado formalmente de violencia doméstica.

Según documentos judiciales obtemidos por abc news, el jugador de 26 años enfrenta un cargo de agresión y maltrato contra un miembro de su familia o del hogar, específicamente la madre de su hija, quien actualmente está embarazada de su segundo hijo.

Los hechos, que habrían ocurrido en agosto de 2025 en el apartamento de Barmore en Mansfield, Massachusetts, se originaron supuestamente por una disputa trivial sobre la configuración del aire acondicionado y el consumo de alimentos. La denuncia alega que Barmore le arrebató el teléfono a la mujer para evitar que llamara a su madre y, posteriormente, la lanzó al suelo y la sujetó por el área del cuello cuando ella intentaba pedir ayuda.

Ante esta situación, los New England Patriots emitieron un comunicado afirmando que están al tanto del incidente desde que ocurrió y que han notificado a la NFL. Por su parte, el entrenador en jefe Mike Vrabel calificó las acusaciones como serias, aunque enfatizó la importancia de permitir que el proceso legal siga su curso antes de sacar conclusiones.

A pesar de la gravedad de los cargos y de que su compañero Stefon Diggs también enfrenta problemas legales por una agresión separada, se espera que ambos participen en el último juego de la temporada regular contra los Miami Dolphins. El abogado de Barmore, David Meier, ha manifestado su confianza en que la evidencia demostrará que no hubo conducta criminal y espera que el asunto se resuelva pronto. La lectura de cargos para Barmore ha sido programada para el próximo 3 de febrero.

Para entender la situación del equipo, imaginen que los Patriots están tratando de navegar un barco hacia los playoffs en medio de una tormenta legal; aunque el capitán intenta mantener el rumbo, las olas causadas por las conductas fuera del campo amenazan con desestabilizar a toda la tripulación en el momento más crítico.