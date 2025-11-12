Se corona al primer campeón del Torneo de Baloncesto PIFIA dos contra dos en Panamá

Panamá/El primer Torneo de Baloncesto “PIFIA 2V2” se realizó recientemente con la participación de 32 jugadores entre las edades de 17 a 24 años divididos en 16 parejas, y tuvo como escenario la cancha de baloncesto #1 de La Doce Sport Center, ubicado en la Avenida 12 de octubre.

El certamen se desarrolló en un solo día, 8 de noviembre. En la ronda regular se jugaron ocho partidos, luego continuaron con cuatro encuentros en los cuartos de final, dos partidos en las llaves semifinales y la Gran Final del torneo.

El ganador del evento fue la pareja “PIFIA 8” conformado por los jugadores juveniles Ethan Brown y Luis Poyatos, que ganaron por marcador ajustado de 12 a 11 a “PIFIA 1” Alexander Pile y Diego Hun, considerado uno de los favoritos; en un partido no apto para cardiacos y que se definió por la mínima diferencia.

Guillermo Henry, creador de la marca deportiva panameña “PIFIA” (Uniendo Cultuaras), hizo entrega formal de los incentivos en efectivo por un monto de mil balboas en total ($1,000), divididos de la siguiente manera; a los ganadores de los cuartos de final ($25 a c/u), ganadores de las llaves semifinales ($50 a c/u) y la Gran Final, segundo lugar ($100 a c/u) y primer lugar ($200 a c/u); de igual forma dio el agradecimiento a todos los participantes y confirmó el segundo torneo “PIFIA 2X2” para el mes de febrero del próximo año.

El evento estuvo organizado por el entrenador de baloncesto Enrique Grenald.

La modalidad

La modalidad de baloncesto 2 vs 2 (también conocida como two-on-two o “dos contra dos”) es una versión reducida del baloncesto tradicional, pensada para enfatizar la técnica individual, el trabajo en equipo y la rapidez del juego.

Estructura básica

Equipos: 2 jugadores por equipo (sin suplentes, aunque puede haber cambios si el formato del torneo lo permite).

2 jugadores por equipo (sin suplentes, aunque puede haber cambios si el formato del torneo lo permite). Cancha: Generalmente se usa media cancha de baloncesto tradicional, con un solo aro.

Generalmente se usa de baloncesto tradicional, con un solo aro. Balón: Se utiliza el balón reglamentario, aunque algunos torneos usan el de tamaño 6 o 7 según la categoría.

Duración del juego

No hay un formato único, pero los más comunes son:

Partido a puntos: El primero que llega a 21 puntos gana.

El primero que llega a gana. Partido por tiempo: Se juega un tiempo fijo (por ejemplo, 10 minutos corridos) y gana quien tenga más puntos al final.

Reglas básicas

Anotación: Canastas dentro del arco de tres puntos valen 1 punto. Canastas desde detrás del arco valen 2 puntos. En algunos torneos se aplica un sistema diferente (por ejemplo, 2 y 3 puntos como en el baloncesto tradicional). Posesión tras anotar: El equipo que recibe la canasta saca desde detrás de la línea de tres puntos (check ball). También debe “sacar” detrás de esa línea tras un rebote defensivo o robo, antes de atacar. Faltas: Se pueden acumular; normalmente tras cierta cantidad (por ejemplo, 6) se conceden tiros libres. En formato callejero, muchas veces las faltas se acuerdan entre los jugadores sin árbitro. Reinicio (“check ball”): Cada jugada comienza con un pase o toque del balón entre los dos equipos en la parte superior de la llave, para asegurar que ambos estén listos.

Objetivo

El 2 vs 2 busca:

Mayor participación de cada jugador (más tiros, pases y defensas).

Ritmo rápido y decisiones constantes.

Fomentar habilidades de 1 contra 1 y comunicación en pareja.

Nota de prensa - PIFIA