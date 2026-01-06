Ministerio de Salud recibe título de propiedad de la sede regional en Panamá Oeste

Las autoridades del Ministerio de Salud y de la ANATI se encargan de realizar la entrega del título de propiedad de los terrenos de la sede regional de Panamá Oeste.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) recibió el título de propiedad de más de dos hectáreas de terreno donde actualmente se encuentran funcionando las oficinas de la Región de Salud de Panamá Oeste, tras la entrega oficial que realizó la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati).

Donde el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que esta acción representa un avance significativo para la institución, ya que permite garantizar la seguridad legal del terreno y a la vez se pueda planificar con mayor certeza proyectos de ampliación, modernización y mejoras estructurales en beneficio de la población.

“Contar con terrenos debidamente titulados permite fortalecer la gestión institucional y avanzar en las infraestructuras que impactan directamente la atención de las comunidades”, señaló Boyd.

Además, la subadministradora de la ANATI, Rosario Cárdenas, resaltó que las regularizaciones de tierras estatales son fundamentales para que las entidades públicas puedan desarrollar sus funciones sin limitaciones legales y continúen brindando servicios esenciales para la población.

Por otra parte, el director de la Región de Salud de Panamá Oeste, Jorge Melo, indicó que en estos terrenos se encuentran ubicados en la sede regional el Almacén Regional de Farmacia de Panamá Oeste y el Programa de Fortalecimiento de Redes Integradas de Servicios de Salud, que es un área clave para el funcionamiento del sistema sanitario en la provincia.

Con esta entrega, ya son siete los títulos de propiedad otorgados al Minsa por la ANATI durante la actual administración, correspondientes a terrenos donde operan centros de salud, subcentros y oficinas regionales, consolidando la infraestructura de salud pública a nivel nacional.

