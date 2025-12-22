Influenza A (H3N2): Minsa incorpora pruebas PCR para detectar virus y refuerza llamado a la prevención

Armién explicó que el sistema de vigilancia serológica de biología molecular incluye análisis avanzados para identificar con precisión los virus respiratorios que circulan en el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) reforzó la vigilancia epidemiológica en el país mediante la incorporación de pruebas PCR en tiempo real y vigilancia genómica para detectar la influenza A (H3N2), luego de confirmarse tres casos de este subtipo en Panamá, anunció el doctor Blas Armién, jefe nacional de Epidemiología de la entidad.

Armién explicó que el sistema de vigilancia serológica de biología molecular incluye análisis avanzados para identificar con precisión los virus respiratorios que circulan en el país.

El Minsa mantiene una vigilancia serológica de biología molecular, que incluye pruebas PCR en tiempo real y vigilancia genómica, tras la detección de casos confirmados de influenza A (H3N2), subtipo K”, indicó el epidemiólogo.

Tras la confirmación de los casos, las autoridades sanitarias activaron acciones de perifoco, que contemplan la búsqueda activa de personas con síntomas respiratorios, la toma de muestras y la vacunación en áreas relacionadas con los casos sospechosos o confirmados.

En este proceso, equipos de respuesta rápida realizaron intervenciones en residencias y comunidades vinculadas a los casos positivos, cuyas muestras fueron analizadas por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES).

El jefe de Epidemiología detalló que continúan los análisis de laboratorio para determinar si en el país está circulando influenza tipo A o B.

“Hasta el momento, la que mayormente ha circulado es la influenza A (H1N1); no obstante, en las últimas semanas también se ha detectado la influenza A (H3N2)”, precisó.

Llamado a reforzar medidas de prevención

Ante este escenario, el Minsa reiteró el llamado a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención, especialmente durante la temporada de infecciones respiratorias.

Entre las recomendaciones figuran evitar aglomeraciones, permanecer en casa en caso de presentar síntomas de resfriado y, de ser necesario salir, utilizar mascarilla. Asimismo, se aconseja cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, usando un pañuelo, la parte interna del codo o papel toalla, para reducir la transmisión del virus.

Armién enfatizó que, ante la presencia de síntomas, la población debe acudir oportunamente a las instalaciones de salud para recibir atención médica.

“Es importante no automedicarse y buscar orientación profesional. El tratamiento con antivirales como el Oseltamivir debe ser indicado por personal de salud”, recalcó.

Los síntomas más comunes de la influenza, recordó, incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general, secreción nasal, dolor de garganta y tos.

Vacunación sigue siendo clave

El epidemiólogo subrayó que la vacunación continúa siendo una de las principales herramientas de prevención, especialmente en la población más vulnerable, como personas con diabetes, hipertensión, enfermedades renales, con el sistema inmunológico debilitado, menores de cinco años y mujeres embarazadas.

Detalló que durante el mes de marzo se adquirieron 1.2 millones de dosis contra la influenza, lo que permitió cubrir aproximadamente un cuarto de la población panameña, a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

“Contamos con un remanente de vacunas disponibles en la Región Metropolitana de Salud, San Miguelito y Panamá Norte, las cuales se están aplicando por demanda espontánea”, explicó.

Armién añadió que nuevas vacunas contra la influenza llegarán en el primer trimestre del próximo año, con lo cual se dará inicio a un nuevo ciclo de vacunación.

Además, el Minsa hizo un llamado a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales y a seguir las recomendaciones sanitarias, con el objetivo de proteger la salud individual y colectiva.