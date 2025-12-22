Lotería Fiscal: ¡Queda tiempo! Último día para participar será este martes 23 de diciembre

El último sorteo de este 2025 será el 30 de diciembre en el centro comercial Los Andes.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Dirección General de Ingresos (DGI) se prepara para realizar el último sorteo de la lotería fiscal 2025, una medida que debutó en agosto y logró modificar hábitos en miles de consumidores y comercios en torno a la exigencia de facturas.

El cierre de urnas será este martes 23 de diciembre. "Tienen hoy todo el día y mañana todo el día para terminar de depositar esos sobres", indicó la asesora del despacho de la DGI, Ana Silvia Velázquez, quien explicó que la lotería fiscal provocó un cambio cultural visible tanto en quienes compran como en quienes venden.

Señaló que, durante estos meses, muchos establecimientos comenzaron a entregar la factura sin necesidad de que el cliente la solicitara, una acción que la entidad buscaba desde hace años.

El próximo sorteo se realizará el 30 de diciembre a la 1:00 p.m. en Los Andes Mall, área del food court, y repartirá 5 premios de $10,000; 10 premios de $5,000 y 10 premios de $1,000, totalizando B/.110 mil.

Velázquez recordó que el proceso inició como un plan piloto, pero la reacción ciudadana superó las expectativas. Según dijo, en el último sorteo de octubre se recibió una cifra récord con más de 1 millón de sobres. La demanda obligó a la DGI a instalar urnas más grandes en centros comerciales, así como a ajustar elementos legales del decreto que rige la actividad.

Entre los efectos observados, Velásquez reportó un incremento progresivo en la recaudación tributaria. Precisó que, desde agosto, el promedio mensual subió en alrededor de 10 millones de dólares respecto a los ingresos del primer semestre. Explicó que en lugar de recaudar $70 millones, la cifra ascendió a $80 millones, y para septiembre y octubre rondó los $90 millones mensuales.

La asesora confirmó también que la iniciativa continuará en 2026, y adelantó que en enero se anunciarán detalles sobre los próximos sorteos.

Los ciudadanos tienen hasta mañana para depositar los sobres en las urnas ubicadas en las sedes de la DGI, el MEF y centros comerciales participantes. Las autoridades retirarán esos contenedores al final de la jornada.

Requisitos para participar

Para evitar que los sobres sean anulados, los participantes deben asegurarse de cumplir con cada uno de los pasos establecidos:

Cada sobre debe contener cinco facturas fiscales o electrónicas válidas.

Las facturas deben incluir el nombre completo y número de cédula del participante; si no aparece, puede escribirse al reverso.

El sobre debe estar bien sellado.

En la cara externa deben colocarse los datos personales del participante: nombre, cédula, teléfono, correo electrónico y dirección.

A continuación podrá conocer los centros habilitados para depositar las facturas en cada provincia ⬇️

