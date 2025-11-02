Lotería Fiscal: Ganadores podrán cobrar el monto total de su premio, pese a mantener deudas con la DGI

El sorteo, impulsado por la Dirección General de Ingresos (DGI), busca promover la cultura tributaria y premiar a los ciudadanos que solicitan factura fiscal.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los ganadores de la Lotería Fiscal podrán reclamar el monto total de su premio sin deducciones ni descuentos, incluso si mantienen deudas pendientes con la Dirección General de Ingresos (DGI). Así lo confirmó Ana Silvia Velásquez, asesora del despacho superior de la DGI, en exclusiva a TVN-2.com quien también explicó los detalles del proceso y resaltó los avances de esta iniciativa que busca fortalecer la transparencia y la cultura tributaria en el país.

Velásquez indicó que el programa ha tenido una excelente acogida por parte de la población. “Tuvimos un inicio fuerte con el primer sorteo y ya con este segundo sorteo se triplicaron las participaciones", afirmó.

De acuerdo con la funcionaria, la implementación de la Lotería Fiscal ha generado un aumento en la recaudación del ITBMS, uno de los impuestos más evadidos en Panamá. “Tenemos ahorita mismo números preliminares que indican un alce importante en la recaudación del ITBMS en particular. El ITBMS es uno de los impuestos más evadidos actualmente en este país",

La asesora explicó que esta evasión se debía a que ciertos comercios no reportaban las transacciones que realizaban al no emitir sus facturas y, por ende, no existir un registro entorno a que se había realizado un servicio o venta.

"Al obligar a los comercios a entregar esta factura fiscal, eso indica que el comercio obligatoriamente está registrando aquella transacción, sea por medio del facturador electrónico o por medio del equipo fiscal, sea cual sea su método de facturación. De esta manera, ya nos está llegando la información más completa de cuál es la realidad comercial del día a día en Panamá”, añadió.

¿Cómo cobrar el premio?

Velásquez explicó que los premios se entregan exclusivamente por transferencia bancaria (ACH) y que el pago se realiza sin retenciones ni impuestos.

El procedimiento es el siguiente:

Una vez publicado el listado oficial de ganadores, un funcionario de la DGI contactará al ganador por teléfono o correo electrónico, según los datos proporcionados en el sobre de participación. El ciudadano deberá acercarse a la sede central o a una administración provincial de la DGI, presentando su cédula de identidad personal. También deberá proporcionar su número de cuenta bancaria y una carta de certificación emitida por el banco, donde se confirme que la cuenta le pertenece.

El depósito se efectúa en un plazo estimado de dos a tres semanas después del sorteo, aunque este período puede extenderse si coincide con días feriados.

Los premios no se descuentan por deudas con la DGI

Uno de los aspectos que ha generado dudas entre los participantes es qué ocurre si el ganador mantiene una deuda fiscal. Velásquez aclaró que el premio no puede ser descontado ni compensado por obligaciones pendientes con la entidad.

Detalló que el premio y la deuda son temas separados. La persona puede cobrar el monto completo y luego, si lo desea, usar ese dinero para saldar su compromiso con el fisco. Añadió que no existe ningún tipo de verificación previa que impida el pago del premio.

Los sorteos de la Lotería Fiscal se transmiten en vivo a través de las redes sociales de la DGI, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y medios oficiales. Además, el listado de ganadores se publica en redes oficiales y durante tres días consecutivos en un diario de circulación nacional. El proceso está supervisado por un notario público y por la Junta de Control de Juegos, lo que garantiza la transparencia y legalidad del sorteo.

Tercer sorteo y más urnas disponibles

La DGI anunció que prepara un tercer sorteo para finales de año, manteniendo el monto total de 110 mil dólares en premios. En esta ocasión, se incrementará el número y tamaño de las urnas para facilitar la participación de los ciudadanos. Las nuevas urnas estarán disponibles a mediados de noviembre en centros comerciales y administraciones provinciales, a su vez que se aceptarán facturas emitidas desde el 31 de octubre.

La asesora de la DGI destacó el impacto positivo del programa en la conciencia fiscal de los panameños. Expresó que, antes, muchas personas no pedían su factura, pero ahora observan cómo la ciudadanía se motiva a hacerlo.

Asimismo, invitó a los panameños a continuar participando. Concluyó que solo necesitan cinco facturas, un sobre con sus datos y acercarse a un punto de recolección. Participar es gratis y cualquier persona puede ganar, a su vez que es una forma de contribuir con el país y tener la posibilidad de recibir un premio inesperado.