Contenido Exclusivo: Nuevo oncológico: ¿se acaba la espera?

Tras años de promesas incumplidas y un sistema al borde del colapso, el Gobierno anuncia la construcción de una nueva sede en la Ciudad de la Salud. No habrá licitación, y la operación del ION quedará dividida entre dos sedes.

Ciudad de Panamá, Panamá/Lo que hoy es un terreno de asfalto y estacionamientos en la Ciudad de la Salud se proyecta como la solución a una crisis de salud que lleva décadas gestándose. El Gobierno ha anunciado la construcción de un nuevo Instituto Oncológico Nacional (ION) con una meta ambiciosa: entregarlo en 29 meses (poco menos de dos años y medio).

A pesar de la esperanza que genera el anuncio, la letra chica de la historia es que no habrá licitación, y el ION quedará operando entre su nueva y su vieja sede.

Un colapso que no espera

En los últimos 13 años, los casos de cáncer en Panamá casi se han duplicado. La realidad en los pasillos del actual Oncológico es de hacinamiento crítico. "Es un tropezadero", relata una paciente, resumiendo el sentir de miles que reciben quimioterapia en salas que se ocupan desde hace 20 años.

El nuevo proyecto en cifras:

Inversión: 80 millones de dólares.

Capacidad: Aumento de 50 a 92 sillones de quimioterapia y 92 consultorios de consulta externa.

Estructura: Una torre de 9 pisos y un edificio de estacionamientos.

Modalidad: Contrato "llave en mano" (la empresa financia y el Estado paga después, incluyendo $8 millones en intereses).

El "atajo" legal: adenda en lugar de licitación

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que no se realizará una licitación pública. En su lugar, se utilizará una adenda al contrato de la compañía Riga Services, empresa que ya opera en la Ciudad de la Salud.

Esta constructora ha estado bajo la lupa tras convertirse en una de las favoritas de la administración pasada, acaparando contratos millonarios con Pandeportes y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

"Todas las alarmas se encienden, le están dando la vuelta a la norma. No es un apéndice, estás hablando de un nuevo edificio. No es que no se necesite, es que debe hacerse bien", advierte la abogada y exdiputada Ana Matilde Gómez.

Un hospital dividido

A pesar de la millonaria inversión, el nuevo edificio no albergará todas las funciones del ION. Por falta de espacio y presupuesto para un complejo integral (originalmente valorado en $434 millones), la atención quedará fracturada así:

Nueva sede en Ciudad de la Salud: Consulta externa y quimioterapia.

Sede actual en Ancón: cirugías y hospitalización.

"Lo ideal hubiera sido un solo edificio", reconoció Julio Santamaría, director del ION, quien, de todos modos, no pierde la esperanza en que esta o la próxima administración construya un complejo entero para concentrar a todo el personal médico.

Descentralización: La otra cara de la estrategia

Mientras se levanta la nueva torre, el Ministerio de Salud (Minsa) y la CSS apuestan por aliviar la carga de la capital llevando servicios a las provincias:

Panamá Oeste: Se abrirá una sala en el Hospital Nicolás Solano (18% de los pacientes actuales provienen de esta zona).

Chiriquí: El Hospital de Bugaba recibirá un acelerador lineal donado por el Instituto de Energía Atómica para ofrecer radioterapia.

Provincias Centrales: Refuerzo de la atención en el hospital Anita Moreno.

¿Qué sigue?

El éxito de este plan no solo depende de que se cumpla el plazo de 29 meses, sino de que la administración del ION —reconocida por su eficiencia— logre gestionar un hospital dividido mientras el país espera, algún día, una estructura única que centralice la lucha contra el cáncer.