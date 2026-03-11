Contenido Exclusivo: Inclusión, el reto de la educación en Panamá

A pesar de los desafíos, hay estudiantes que continúan soñando con un futuro profesional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 24 mil estudiantes con necesidades educativas especiales forman parte hoy del sistema educativo panameño. Aunque las leyes garantizan su acceso a las aulas, la falta de infraestructura, recursos y capacitación docente sigue siendo uno de los principales desafíos para lograr una inclusión real.

Vocación y esfuerzo docente

Con total entrega a sus alumnos, encontramos a docentes trabajando en salones de inclusión del Colegio Jehpta B Duncan. La dedicación de los maestros es evidente, aunque las herramientas disponibles para atender a estos estudiantes son limitadas.

Aquí lo que sobra es vocación, pero las herramientas son muy pocas.

La ley y la inclusión

La Ley 384 de 2023 obliga al Ministerio de Educación (Meduca) a asegurar el acceso, la permanencia y la participación de los estudiantes con necesidades educativas especiales, además de garantizar la formación continua de los docentes.

Por su parte, la Ley 42 de 1999 consagra la educación como un derecho y un deber fundamental sin distinción de etnia, sexo, religión, condición social o discapacidad. Desde esa fecha, se estableció la integración formal de la población con discapacidad en las escuelas regulares, un cambio importante, ya que muchos centros educativos no habían sido diseñados para recibir a esta población ni contaban con las condiciones estructurales necesarias.

Cifras y estadísticas

Según el Ministerio de Educación, actualmente hay más de 24 mil estudiantes con necesidades educativas especiales en el sistema educativo oficial y más de 42 mil si se consideran todos los niveles de atención, reflejando la magnitud del desafío en materia de inclusión.

La población estudiantil con discapacidad representa cerca del 5.2% del total de estudiantes en el país. Sin embargo, las autoridades reconocen que todavía no se cuenta con datos precisos sobre todas las condiciones que presentan los alumnos dentro de las aulas.

Atención educativa y desafíos

El sistema educativo maneja dos niveles de atención:

Estudiantes con necesidades educativas especiales atendidos dentro del sistema regular por Meduca. Estudiantes que requieren atención especializada y profunda, atendidos por el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE).

Cuando surgen necesidades dentro del aula, la responsabilidad inmediata recae en cada centro educativo, que debe gestionar las adecuaciones necesarias a través de su dirección y en coordinación con las autoridades educativas.

El papel de los padres

Los padres enfrentan uno de sus mayores temores: que sus hijos no reciban la atención adecuada o sean atendidos por personas sin la capacitación o la vocación necesaria.

A pesar de los desafíos, hay estudiantes que continúan soñando con un futuro profesional, como Yael, de 13 años, que avanza en sus clases utilizando la técnica de Braille y es consciente de la falta de recursos, pero mantiene la esperanza de progresar.

Inclusión: una apuesta por el futuro

Estas historias reflejan que, más allá de las barreras, la inclusión educativa en Panamá es también una apuesta por el futuro, donde la vocación de los docentes, la participación de los padres y la implementación de leyes inclusivas buscan garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y desarrollo.

