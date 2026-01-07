Béisbol Juvenil 2026| Resultados de la jornada del martes 6 de enero, tabla de posiciones y próximos partidos

Sintoniza hoy, miércoles 7 de enero, el partido Herrera vs Bocas del Toro a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La cuarta jornada del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil tuvo dos hechos puntuales que la marcaron. Estos fueron el triunfo contundente de uno de los equipos que perdió sus tres juegos anteriores y la posposición de uno de los partidos que formaban parte de la cartelera.

A continuación te damos más detalles de lo acontecido en la jornada correspondiente al martes 6 de enero de 2026.

Colón 1-11 Panamá Metro (Finalizado en 7 episodios)

Los 'Metrillos' consiguieron su primera victoria del certamen al imponerse a los 'Beep Beep' colonenses por abultamiento de carreras en siete episodios.

Dos carreras en la parte alta del primer episodio y cinco en el segundo allanaron el camino del triunfo para los representantes de la capital en el juego que se disputó en el estadio Juan Demóstenes Arosemena.

Luis Sanjur lanzó cinco episodios en los que permitió cinco imparables y una carrera, con un ponche y cuatro base por bolas para ser el lanzador ganador. El serpentinero Edwin Díaz cargó con la derrota.

Luis Rivera conectó tres inatrapables en tres turnos, anotó tres carreras y empujó dos por Panamá Metro. Diego Arancibia de 3-2 con tres anotadas, Caleb Rivera de 4-1 con dos impulsadas y Renso Tenas de 3-1 con dos anotadas y una remolcada.

Por Colón, Edwin Iturriaga de 4-3 con una carrera impulsada. Anastacio Araúz de 3-1 con una anotada, Obed Mejía, Humberto Periñán y José Alfonso de 3-1 cada uno.

El juego que se llevaría a cabo en el estadio Kenny Serracín de David, entre los equipos herrerano y chiricano, se pospuso por motivo de lluvia.

La Federación Panameña de Béisbol anunció esa decisión y expresó que se reprogramará en una fecha posterior.

Darién 2-9 Panamá Oeste

Los 'Vaqueros' de Oeste extienden su condición de invictos al obtener su cuarta victoria del torneo frente a las 'Harpías' darienitas en el estadio Justino 'Gato Brujo' Salinas de La Chorrera.

El elenco del 'West' anotó cinco carreras en la parte baja del segundo episodio. Por lo tanto consiguió una ventaja que el elenco darienita no pudo revertir.

Alexis Govea se acreditó el triunfo al tolerar dos inatrapables y dos anotaciones, con seis ponches y cinco bases por bolas en cinco episodios de labor sobre el montículo. Su homólogo Yoniel Ramos sufrió el descalabro.

Juan Caballero pegó de 4-2 con tres carreras anotadas por Panamá Oeste. Xavier Waldron de 4-2 con dos anotadas y dos empujadas y Luis Aranda de 4-1 con una anotada y tres remolcadas.

Por Darién, Jensual Guizado bateó de 5-2 con dos carreras empujadas y Oscar López de 2-1.

Veraguas 2-3 Chiriquí Occidente (Finalizado en 10 episodios)

Los occidentales siguen triunfantes. Ahora alcanzaron su cuarta victoria en igual cantidad de presentaciones al superar a los 'Indios' veragüenses en el estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles.

Chiriquí Occidente mantuvo una ventaja parcial de dos carreras, las que anotó en la parte baja del segundo episodio, pero Veraguas descontó en la octava entrada y empató el marcador en la novena.

El juego se definió en la parte baja del décimo episodio a favor de los locales que se mantienen en lo más alto de la tabla de posiciones.

Santiago Corella se apuntó la victoria en rol de relevo al no permitir incogibles ni carreras y propinar un ponche en una entrada y dos tercios. Jorge Atencio cargó con la derrota.

James Salcedo pegó de 5-3 por Chiriquí Occidente. Haiján Hernández de 4-2 y Jesús Arosemena de 5-2.

Por Veraguas, Jorge Nash de 2-1 con una carrera impulsada. Jeffer Fuentes de 4-1 con una anotada y Moisés Batista de 4-1 con una empujada.

Coclé 2-7 Panamá Este

Los 'Potros' de Panamá Este le propinaron a la 'Leña Roja' coclesana su segunda derrota seguida en un partido realizado en el estadio José De La Luz Thompson.

El ataque de los locales fue temprano al marcar cinco 'rayitas' en la parte baja del primer episodio. Estas anotaciones les dieron una ventaja que lograron mantener en el resto del encuentro.

Jean Rivera se llevó la victoria al lanzar cinco entradas y un tercio en los que permitió dos hits, no recibió carreras, propinó nueve ponches y otorgó cuatro bases por bolas. La derrota se la acreditó el serpentinero Maykol Moreno.

Alvis Samaniego bateó de 2-1 y remolcó dos carreras por Panamá Este. Diego Caicedo y Adrián Rivera pegaron de 4-2 cada uno.

Por Coclé, Aníbal Sánchez de 3-2 con dos carreras anotadas. Lucas López de 3-2 con una impulsada, Johanel Roa y Omar Ramos de 3-1 cada uno.

Los bocatoreños sumaron su tercera victoria en cuatro partidos a expensas de los santeños en el estadio Calvin Byron de Changuinola.

Roberto Núñez fue el lanzador ganador tras una faena de ocho episodios en los que toleró cinco imparables y una carrera con siete ponches y una base por bola.

Juan Martínez destacó a la ofensiva por Bocas del Toro con tres hits en cuatro turnos, una carrera anotada y una empujada.

Tabla de posiciones

Este es el estado de los equipos después de cuatro jornadas.

Panamá Oeste: 4-0

4-0 Chiriquí Occidente: 4-0

4-0 Panamá Este: 3-1

3-1 Bocas del Toro: 3-1

3-1 Chiriquí: 2-1 *

2-1 Coclé: 2-2

2-2 Panamá Metro: 1-3

1-3 Veraguas: 1-3

1-3 Darién: 1-3

1-3 Los Santos: 1-3

1-3 Colón: 1-3

1-3 Herrera: 0-3*

*: Tienen un partido pendiente

Próximos partidos

El certamen continúa el miércoles 7 de enero con la quinta jornada en la que se programaron los siguientes partidos:

Herrera vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron/ Transmite TVMAX )

) Darién vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera)

Panamá Este vs Panamá Metro (Estadio Juan Demóstenes Arosemena)

Colón vs Panamá Oeste (Estadio Justino Salinas)

Los Santos vs Veraguas (Estadio Omar Torrijos)

Chiriquí vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses)

Todos los juegos están programados para iniciar a las 7:00 p.m.